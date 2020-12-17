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Как правильно утилизировать косметику: советы модницам

Сегодня, 09:58

На переработку принимают только чистые тубы, без остатков косметического средства

Украинских модниц призывают к мусорной порядочности. В столице на днях начали собирать на экологическую переработку упаковки из-под косметики. Что делают с использованными коробками, флакончиками и тюбиками – узнала корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина.

Сюжет Натальи Тимуршиной и Дмитрия Мороза
Видео: Сегодня

Как правильно сдавать тару из-под косметики на утилизацию

В гримерке телеканала "Україна" собрали упаковки из-под декоративной косметики. Там и высохла тушь, и старенькие тени, и просроченные тональные кремы. Чтобы все эти вещи из косметичек получили шанс на вторую жизнь, их важно отправить на утилизацию.

Но сначала все следует тщательно вымыть. Ведь на переработку принимают только чистые тубы, без остатков косметического средства. Поэтому важно замочить дозаторы на 2 часа в теплой воде.

На станцию переработки емкости от косметики принесла певица и экоактивистка Мариетта, которая рада такой инициативе.

Куда девать тару от косметики
Куда девать тару от косметики
Фото: Depositphotos

"Принесла баночку от крема для лица и баночку из-под духов. Для ежедневного макияжа я использую не так много, а вот у меня есть визажист, так у него там такие пакеты", – рассказала певица.

Учредители общественного проекта "Украина без мусора" принимают упаковки любых габаритов. Впрочем, есть нюансы: очень трудно отчистить тушь – вымыть начисто просто нереально и карандаш сюда не годится, его будут сжигать по отдельности.

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Оставить можно и этикетки на упаковках. Поэтому просто бросайте все принесенное в специальный контейнер.

Что будет дальше с упаковками от косметики

Вторсырье доставят на перерабатывающую линию, когда собранный активистами объем достигнет одного кубического метра.

Куда девать тару от косметики
Куда девать тару от косметики
Фото: Pinterest

Между тем в Европе известная косметическая марка обязала собирать баночки и контейнеры из-под своей косметики в специализированных магазинах. Инициативу сейчас активно внедряют в Великой Великобритании.

Ранее мы сообщали, что сортировка мусора становится все более популярной: сколько это стоит.

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Источник: Сегодня
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