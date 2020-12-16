Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Лучшие идеи для подарков на Новый год-2021 помогут в выборе презентов родителям, супругам, детям и друзьям

Что можно подарить на Новый год-2021 родным и близким людям? Разноцветные гирлянды, яркие витрины, приятные скидки – все это так и манит вас приобрести новогодние подарки для своих близких. Но что делать, если совершенно не знаешь, что купить на подарок в год Быка? Сегодня.Lifestyle предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год-2021.

Что подарить на Новый год 2021 родным и близким Фото: Pexels

Что подарить родителям на новогодние праздники

Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем они занимаются. Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг и всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби – вязание или кулинарная книга. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.

Теплый плед

Обогреватель

Постельное белье

Швейная машина/удочка

Мультиварка/набор инструментов

Новая скатерть на стол

Подписка на литературный журнал/журнал для охотников

Новые чашки (можно с символом Нового года)

Теплые перчатки (2 пары)

Термоноски (2 пары)

Большие банные полотенца

Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем

Сертификат "Ловля хищной рыбы"

Сертификат на поход в баню

Сертификат на романтический уикэнд

Новый сервиз

Пылесос

Утюг/шуруповерт

Домашние тапочки

Если родители продвинутые, то можно подарить планшет

Электронную книгу/электронную сигарету

Лучший подарок парню/девушке на Новый год-2021

Милый подарок на Новый год Фото: Pexels

Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушкам же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок. Также ориентируйтесь на женские интересы и пристрастия.

Прикольная обложка на паспорт/водительские права

Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)

Книга

Набор косметики/набор кисточек для макияжа

Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой

Стильный портсигар или чехол для смартфона

Кожаный тревел-кейс

Теплый шарф или шапка

Билеты в театр

Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение

Напоясная сумка

Квест по городу

Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)

Комнатное растение

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Больше всего подарков на Новый год ждут дети

Подарок детям на Новый год Фото: depositphotos.com

Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Хотя, если заранее написано письмо Деду Морозу, то стоит изучить его и подарить, что в нем указано.

Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Настольный хоккей

Скретч-карта

Наушники

Рюкзак

Коньки или лыжи

Шапка и варежки

Смешная пижама

Заказать услугу "Дед Мороз" на дом

Огромный пазл

Мягкая игрушка

Детский термос или термочашка

Теплые носки

Детская палатка

Детская косметика

Халат

Мини-планетарий

Детская энциклопедия

Самые нужные подарки любимому мужу/красавице жене на Новый год-2021

Лучшие подарки девушке на Новый год Фото: Pexels

Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам. Выбирая презент, не забывайте, что вам тоже, возможно, придется чем-то частенько пользоваться или наблюдать.

Банный халат

Красивое белье/пижама

Браслет/сережки

Часы

Новый смартфон

Совместный поход

Винный набор/набор для рукоделия

Набор для виски

Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд

Набор дорогого чая и заварник

Книга рецептов/книга по кофе

Целая серия книг любимого автора

Духи

Если ничего не понравилось и хочется соригинальничать

Флорариум Фото: depositphotos.com

Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке, детям и всем-всем-всем, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые развеселять на праздники и запомнятся на весь год.

Санки, наполненные сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой

Сертификат на поездку на сноуборде

Билеты в Карпаты

Прикольные тапочки в виде ног или мышей

Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы

Табличка-прикол

Новогодняя копилка

Набор новогодних елочных шаров

Подушка

Пепельница

Скретч-карта

Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)

Магнитная доска

Фляга-фотоаппарат

Шар-предсказатель

Напомним, ранее мы публиковали финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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