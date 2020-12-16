Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Сегодня, 16:19

Лучшие идеи для подарков на Новый год-2021 помогут в выборе презентов родителям, супругам, детям и друзьям

Что можно подарить на Новый год-2021 родным и близким людям? Разноцветные гирлянды, яркие витрины, приятные скидки – все это так и манит вас приобрести новогодние подарки для своих близких. Но что делать, если совершенно не знаешь, что купить на подарок в год Быка? Сегодня.Lifestyle предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год-2021.

Что подарить на Новый год 2021 родным и близким
Что подарить на Новый год 2021 родным и близким
Фото: Pexels

Что подарить родителям на новогодние праздники

Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем они занимаются. Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг и всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби – вязание или кулинарная книга. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.

  • Теплый плед
  • Обогреватель
  • Постельное белье
  • Швейная машина/удочка
  • Мультиварка/набор инструментов
  • Новая скатерть на стол
  • Подписка на литературный журнал/журнал для охотников
  • Новые чашки (можно с символом Нового года)
  • Теплые перчатки (2 пары)
  • Термоноски (2 пары)
  • Большие банные полотенца
  • Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем
  • Сертификат "Ловля хищной рыбы"
  • Сертификат на поход в баню
  • Сертификат на романтический уикэнд
  • Новый сервиз
  • Пылесос
  • Утюг/шуруповерт
  • Домашние тапочки
  • Если родители продвинутые, то можно подарить планшет
  • Электронную книгу/электронную сигарету

Читайте также:
Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

Лучший подарок парню/девушке на Новый год-2021

Милый подарок на Новый год
Милый подарок на Новый год
Фото: Pexels

Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушкам же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок. Также ориентируйтесь на женские интересы и пристрастия.

  • Прикольная обложка на паспорт/водительские права
  • Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)
  • Книга
  • Набор косметики/набор кисточек для макияжа
  • Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой
  • Стильный портсигар или чехол для смартфона
  • Кожаный тревел-кейс
  • Теплый шарф или шапка
  • Билеты в театр
  • Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение
  • Напоясная сумка
  • Квест по городу
  • Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)
  • Комнатное растение

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Больше всего подарков на Новый год ждут дети

depositphotos_174131266_m-2015
Подарок детям на Новый год
Фото: depositphotos.com

Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Хотя, если заранее написано письмо Деду Морозу, то стоит изучить его и подарить, что в нем указано.

  • Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
  • Настольный хоккей
  • Скретч-карта
  • Наушники
  • Рюкзак
  • Коньки или лыжи
  • Шапка и варежки
  • Смешная пижама
  • Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
  • Огромный пазл
  • Мягкая игрушка
  • Детский термос или термочашка
  • Теплые носки
  • Детская палатка
  • Детская косметика
  • Халат
  • Мини-планетарий
  • Детская энциклопедия

Самые нужные подарки любимому мужу/красавице жене на Новый год-2021

Лучшие подарки девушке на Новый год
Лучшие подарки девушке на Новый год
Фото: Pexels

Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам. Выбирая презент, не забывайте, что вам тоже, возможно, придется чем-то частенько пользоваться или наблюдать.

  • Банный халат
  • Красивое белье/пижама
  • Браслет/сережки
  • Часы
  • Новый смартфон
  • Совместный поход
  • Винный набор/набор для рукоделия
  • Набор для виски
  • Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд
  • Набор дорогого чая и заварник
  • Книга рецептов/книга по кофе
  • Целая серия книг любимого автора
  • Духи

Если ничего не понравилось и хочется соригинальничать

depositphotos_136186638_m-2015_01
Флорариум
Фото: depositphotos.com

Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке, детям и всем-всем-всем, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые развеселять на праздники и запомнятся на весь год.

  • Санки, наполненные сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой
  • Сертификат на поездку на сноуборде
  • Билеты в Карпаты
  • Прикольные тапочки в виде ног или мышей
  • Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы
  • Табличка-прикол
  • Новогодняя копилка
  • Набор новогодних елочных шаров
  • Подушка
  • Пепельница
  • Скретч-карта
  • Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)
  • Магнитная доска
  • Фляга-фотоаппарат
  • Шар-предсказатель

Напомним, ранее мы публиковали финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021 Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото 8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны Что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист
Новый год подарки хобби новогодние подарки что подарить Новый год 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Популярные статьи

Сегодня, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Сегодня, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

Вчера, 16:13Food

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Вчера, 15:56Стиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

Вчера, 15:30Афиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Вчера, 15:26Fun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

Вчера, 15:15Шоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

Вчера, 14:06Fun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

14 декабряEvents

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

14 декабряШоу-бизнес

Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука

14 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

Новости партнеров

Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Самый модный пиджак на 2021 — укороченный и с завязками на талии
Самый модный пиджак на 2021 — укороченный и с завязками на талии
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять