Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи
Лучшие идеи для подарков на Новый год-2021 помогут в выборе презентов родителям, супругам, детям и друзьям
Что можно подарить на Новый год-2021 родным и близким людям? Разноцветные гирлянды, яркие витрины, приятные скидки – все это так и манит вас приобрести новогодние подарки для своих близких. Но что делать, если совершенно не знаешь, что купить на подарок в год Быка? Сегодня.Lifestyle предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год-2021.
Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем они занимаются. Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг и всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби – вязание или кулинарная книга. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.
- Теплый плед
- Обогреватель
- Постельное белье
- Швейная машина/удочка
- Мультиварка/набор инструментов
- Новая скатерть на стол
- Подписка на литературный журнал/журнал для охотников
- Новые чашки (можно с символом Нового года)
- Теплые перчатки (2 пары)
- Термоноски (2 пары)
- Большие банные полотенца
- Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем
- Сертификат "Ловля хищной рыбы"
- Сертификат на поход в баню
- Сертификат на романтический уикэнд
- Новый сервиз
- Пылесос
- Утюг/шуруповерт
- Домашние тапочки
- Если родители продвинутые, то можно подарить планшет
- Электронную книгу/электронную сигарету
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Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушкам же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок. Также ориентируйтесь на женские интересы и пристрастия.
- Прикольная обложка на паспорт/водительские права
- Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)
- Книга
- Набор косметики/набор кисточек для макияжа
- Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой
- Стильный портсигар или чехол для смартфона
- Кожаный тревел-кейс
- Теплый шарф или шапка
- Билеты в театр
- Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение
- Напоясная сумка
- Квест по городу
- Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)
- Комнатное растение
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Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Хотя, если заранее написано письмо Деду Морозу, то стоит изучить его и подарить, что в нем указано.
- Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
- Настольный хоккей
- Скретч-карта
- Наушники
- Рюкзак
- Коньки или лыжи
- Шапка и варежки
- Смешная пижама
- Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
- Огромный пазл
- Мягкая игрушка
- Детский термос или термочашка
- Теплые носки
- Детская палатка
- Детская косметика
- Халат
- Мини-планетарий
- Детская энциклопедия
Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам. Выбирая презент, не забывайте, что вам тоже, возможно, придется чем-то частенько пользоваться или наблюдать.
- Банный халат
- Красивое белье/пижама
- Браслет/сережки
- Часы
- Новый смартфон
- Совместный поход
- Винный набор/набор для рукоделия
- Набор для виски
- Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд
- Набор дорогого чая и заварник
- Книга рецептов/книга по кофе
- Целая серия книг любимого автора
- Духи
Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке, детям и всем-всем-всем, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые развеселять на праздники и запомнятся на весь год.
- Санки, наполненные сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой
- Сертификат на поездку на сноуборде
- Билеты в Карпаты
- Прикольные тапочки в виде ног или мышей
- Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы
- Табличка-прикол
- Новогодняя копилка
- Набор новогодних елочных шаров
- Подушка
- Пепельница
- Скретч-карта
- Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)
- Магнитная доска
- Фляга-фотоаппарат
- Шар-предсказатель
Напомним, ранее мы публиковали финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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