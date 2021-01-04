Що їй подарувати на Різдво: 5 кращих б'юті-боксів з косметикою

Люксові і бюджетні продукти для улюблених жінок

Іноді не варто довго думати над подарунком для дівчини, тому що багато хто з нас любить косметику, а отримати цілу коробку декоративних засобів або для догляду на свято – справжня радість. Сьогодні.Lifestyle розповідає про п'ять українських б'юті-боксів, які стануть відмінним подарунком для вашої подруги, мами, дівчини або сестри.

У нашому списку – кілька варіантів різної косметики, за різними цінами. Перевага боксу – в тому, що це вже готовий набір, старанно підібраний, щоб задовольнити кожну жінку. У деяких боксах є мініатюри, що дозволяють ознайомитися з новинками або засобами, які давно хотілося спробувати.

Just Mine

Фото: instagram.com/justmine_cosmetic

Натуральна косметика від бренду Just Mine підходить для різних типів шкіри. Всередині набору Facecare засоби для догляду за шкірою обличчя: крем для шкіри навколо очей, маска-пілінг, сироватка з гіалуроновою кислотою, денний і нічний креми. Вся продукція бренду cruelty free та eco-friendly.

Читайте також: Що подарувати мамі: п'ять небанальних ідей

Вартість: 667 грн

Beauty Bag by Anastasia Kozhevnikova

Фото: instagram.com/akozhevnikova_beauty

Beauty Bag by Anastasia Kozhevnikova увійшли тільки натуральні засоби виключно українських виробників. Всього 9 повнорозмірних продуктів для лиця, тіла і волосся. Це відмінний подарунок для будь-якої дівчини, зібраний в екологічну косметичку-мішечок.

Вартість: 1099 грн

Liferia

Фото: instagram.com/Liferia_UA

13 beauty-продуктів в одній коробці кожного місяця. Відмінним подарунком стане підписка на косметику Liferia. У боксі зібрані незамінні косметичні must-have засоби в повнорозмірних і тревел-версіях.

Вартість: 475-2340 грн

WonderBox

Фото: instagram.com/wonderbox_ua

WonderBox це мікс косметичних засобів від найвідоміших брендів для лиця, для тіла і для волосся. В цьому році бренд представив Advent Calendar бокс, в якому цілий набір продукції від преміальних виробників на суму понад 8000 грн, зокрема Filorga і Yves Saint Laurent.

CLIPSE BEAUTY BOX

Фото: Сьогодні

Найбажаніший подарунок на майбутні свята, про який мріють дівчата цього року – CLIPSE BEAUTY BOX від Алли Баранівської. У ньому – велика кількість косметики для догляду та декоративної – для обличчя, волосся і тіла від кращих світових брендів, серед яких – Kerastase, VALMONT, St.BART, REVITALASH, GENOSYS, ERBORIAN, JANEKE і багато інших.

У кожному боксі на дівчат чекає ще й особливий подарунок – ідеальна червона помада і туалетна вода Libre від бренду YSL.

Вартість: 6600-9900 грн.

Раніше ми розповідали, як правильно утилізувати косметику.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися