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Дома лучше: куда поехать на Рождество 2021 в Украине

Сегодня, 19:03

Смотрите подборку лучших мест, которые нужно посетить этой зимой

Близятся рождественские выходные, а это значит, что пора определиться, куда можно поехать на Рождество в Украине в условиях пандемии. И если у вас совершенно нет никаких идей, то скорее смотрите подборку лучших уголков нашей страны от Сегодня.Lifestyle. Обещаем, вы не пожалеете!

Если во время пандемии вы не решаетесь лететь в Европу, стоит рассмотреть варианты, где отметить Рождество в Украине.

Куда поехать на Рождество в Украине 2021

Буковель

Горнолыжный зимний курорт Буковель
Горнолыжный зимний курорт Буковель
Фото: Depositphotos

Номер один в рейтинге лучших горнолыжных курортов Украины. Сервис здесь на достаточно высоком уровне, а снежные трассы подойдут как новичкам, так и профессионалам лыжного спорта.

В Буковели более 60 трасс, большое количество подъемников, снеговые пушки, выравниватели трасс, возможность ночных катаний, многочисленные бары и рестораны с настоящей гуцульской кухней и европейской. Также тут есть спа-центр и международный детский лагерь.

Одесса

Куда поехать на Рождество в Украине
Куда поехать на Рождество в Украине
Фото: Depositphotos

Не обязательно ждать лета, чтобы посетить этот прекрасный город на Черном море. И хотя искупаться зимой вам не удастся, в городе найдутся сотни достопримечательностей и уютных уголков, которые украсят рождественский праздник.

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Душевная и уютная атмосфера города льется из каждого заведения, которых здесь ну очень много. После гастротура по Одессе можно отправиться на каток, а еще на праздники здесь обязательно проводят фестивали. Напротив горсада работает круглосуточная ярмарка.

Львов

Зимний Львов
Зимний Львов
Фото: Depositphotos

Какое Рождество без Львова! Ежегодно здесь проводят зиму наши знакомые, знакомые знакомых и даже их коллеги. Не знаете куда поехать на Рождество в Украине 2021? Отправляйтесь во Львов!

В этом средневековом уголке зимой вас ждет море сказочных действ, рождественского волшебства и вкусных угощений: ярмарки, гулянья, колоритные заведения и атмосфера праздника.

Каменец-Подольский

Куда поехать на Рождество в Украине
Куда поехать на Рождество в Украине
Фото: Depositphotos

Замки и крепости этого города выглядят еще более величественно зимой. На рождественские праздники здесь также проходят всевозможные ярмарки и фестивали, экскурсии и даже полеты на воздушных шарах. А стоимость проживания и счета в заведениях вас приятно удивят.

Незаменимым атрибутом вашей поездки этой зимой, конечно же, будет маска и антисептик (берите как можно больше). И главное – не забывайте соблюдать карантинные нормы и правила социального дистанцирования.

Недавно мы также рассказывали о 7 местах для незабываемых праздников в Украине.

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