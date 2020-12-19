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Праздник приближается: как украинские звезды украсили свои дома к Новому году и Рождеству

Сегодня, 19:30

Владимир Остапчук, Маша Ефросинина, DZIDZIO и другие уже готовятся к праздникам

До Нового года остается чуть меньше двух недель, и чтобы создать праздничное настроение украинские знаменитости уже декорировали свои дома и поставили елки.

В Киеве уже состоялось торжественное открытие главной елки страны, а в нашей подборке узнайте, как звезды отечественного шоу-бизнеса украсили свои праздничные деревья и дома к Новому году и Рождеству.

Владимир и Кристина Остапчуки

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук опубликовал забавное видео, на котором он вместе со своей супругой Кристиной украшает елку гирляндой и игрушками.

Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Потап

Потап пока что не показал, поставили ли они с Настей Каменских елку, зато похвастался красивым камином, украшенным хвойными ветками и свечами.

Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая украсили елку вместе с сыном Иваном.

Юрий Горбунов и Катерина Осадчая с сыном Иваном
Юрий Горбунов и Катерина Осадчая с сыном Иваном
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина, которая заразилась коронавирусом, еще до болезни показала милое видео, на котором она с супругом Тимуром и сыном Александром наряжают елку.

Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

DZIDZIO

DZIDZIO пока что не нарядил новогоднюю красавицу, но очень рад, что елочка уже стоит у него дома. И пусть у артиста нельзя подсмотреть идею, как нарядить елку, зато можно зарядиться позитивным настроением, просто взглянув на фото.

"Елку привезли. Как живая, как настоящая. Рад, как ребенок", – написал певец.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Елена Зеленская

Первая леди уже украсила праздничное дерево, а помогали ей сказочные персонажи.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/uafirstlady

Ирина Федишин

Ирина Федишин с сыновьями Юрием и Олегом написала письмо святому Николаю. Певица украшает дом праздничными венками.

Ирина Федишин с сыновьями юрием и Олегом
Ирина Федишин с сыновьями юрием и Олегом
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее мы показывали, как украсили свои дома Селена Гомес, Джиджи Хадид и другие зарубежные знаменитости.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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