Праздник приближается: как украинские звезды украсили свои дома к Новому году и Рождеству
Владимир Остапчук, Маша Ефросинина, DZIDZIO и другие уже готовятся к праздникам
До Нового года остается чуть меньше двух недель, и чтобы создать праздничное настроение украинские знаменитости уже декорировали свои дома и поставили елки.
В Киеве уже состоялось торжественное открытие главной елки страны, а в нашей подборке узнайте, как звезды отечественного шоу-бизнеса украсили свои праздничные деревья и дома к Новому году и Рождеству.
Владимир и Кристина Остапчуки
Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук опубликовал забавное видео, на котором он вместе со своей супругой Кристиной украшает елку гирляндой и игрушками.
Потап
Потап пока что не показал, поставили ли они с Настей Каменских елку, зато похвастался красивым камином, украшенным хвойными ветками и свечами.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая украсили елку вместе с сыном Иваном.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина, которая заразилась коронавирусом, еще до болезни показала милое видео, на котором она с супругом Тимуром и сыном Александром наряжают елку.
DZIDZIO
DZIDZIO пока что не нарядил новогоднюю красавицу, но очень рад, что елочка уже стоит у него дома. И пусть у артиста нельзя подсмотреть идею, как нарядить елку, зато можно зарядиться позитивным настроением, просто взглянув на фото.
"Елку привезли. Как живая, как настоящая. Рад, как ребенок", – написал певец.
Елена Зеленская
Первая леди уже украсила праздничное дерево, а помогали ей сказочные персонажи.
Ирина Федишин
Ирина Федишин с сыновьями Юрием и Олегом написала письмо святому Николаю. Певица украшает дом праздничными венками.
Ранее мы показывали, как украсили свои дома Селена Гомес, Джиджи Хадид и другие зарубежные знаменитости.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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