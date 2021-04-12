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Идеальный вечерний образ: Приянка Чопра в костюме с бабочками на BAFTA-2021

Сегодня, 19:29

Необычный наряд сшит из вещей прошлых коллекций

Позади два дня вручения премий победителям BAFTA-2021, а мы продолжаем любоваться нарядами звездных гостей. Одним из самых ярких оказалось появление индийской актрисы Приянки Чопра. Как истинная девочка, она не смогла выбрать между двумя нарядами, поэтому продемонстрировала оба. Первый вы уже видели в подборке лучших образов BAFTA-2021, а теперь — о втором.

Приянка Чопра на BAFTA-2021
Приянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Костюм из юбки и жакета Ronald van der Kemp Приянка Чопра выбрала для официальной фотосессии. Наряд вошел в осенне-зимнюю коллекцию бренда и был полностью изготовлен из переработанных вещей прошлых сезонов. Снимками в нем звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Приянка Чопра на BAFTA-2021
Приянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Больше всего привлекает внимание декор на шелковом жакете: украшенные бисером бабочки разрисованы вручную. Также они делают дополнительный акцент на эффектное декольте Приянки. В этом году жена Ника Джонаса решила не скромничать, поэтому оба выхода на BAFTA-2021 получились весьма соблазнительными.

Приянка Чопра на BAFTA-2021
Приянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Менять макияж Чопра ради фотосессии не стала, но надела другие украшения BVLGARI.

Также читайте, кто стал победителем премии BAFTA-2021.

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