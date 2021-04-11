BAFTA 2021: названы первые победители премии

Премию еще часто называют главной репетицией "Оскара"

Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA) объявили первых лауреатов в нескольких номинациях престижной ежегодной церемонии.

В этом году церемония вручения премии BAFTA проходит в течение двух дней. Рассказываем имена победителей первых номинаций.

Награду за лучшие спецэффекты получил фильм Кристофера Нолана "Довод".

За лучший дизайн костюмов и за лучшие грим и прически в кино главные призы получила картина режиссера Джорджа Вульфа "Ма Рейни: Мать блюза".

В категории лучший короткометражный фильм победителем стала работа "Подарок".

Лучшим британским короткометражным мультфильмом стал "Филин и кошечка".

За лучший художественный дизайн Британская академия кинематографических и телевизионных искусств отметила черно-белый фильм Дэвида Финчера "Манк".

Лучший кастинг признали у картины Сары Гаврон "Рокс".

Главный приз за лучший звук получила работа Дариуса Мардера "Звук метала".

Ну а пока ждем имена остальных победителей престижной британской кинопремии, предлагаем вспомнить яркие моменты самого популярного украинского гипершоу "Маска". И еще одна замечательная новость – второму сезону проекта быть!

Ранее мы рассказывали, как в этом году пройдет "Оскар".

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