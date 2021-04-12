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Ідеальний вечірній образ: Пріянка Чопра в костюмі з метеликами на BAFTA-2021

Сьогодні, 19:29

Незвичайне вбрання зшите з речей минулих колекцій

Позаду два дні вручення премій переможцям BAFTA-2021, а ми продовжуємо милуватися нарядами зіркових гостей. Однією з найяскравіших виявилося поява індійської акторки Пріянки Чопра. Як справжня дівчинка, вона не змогла обрати між двома вбраннями, тому продемонструвала обидва. Перше ви вже бачили у добірці найкращих образів BAFTA-2021, а тепер – про друге.

Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Костюм зі спідниці та жакета Ronald van der Kemp Пріянка Чопра вдягнула для офіційної фотосесії. Вбрання увійшло до осінньо-зимової колекції бренду і було повністю виготовлене з перероблених речей минулих сезонів. Знімками в ньому зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Понад усе привертає увагу декор на шовковому жакеті: прикрашених бісером метеликів було розмальовано вручну. Також вони роблять додатковий акцент на ефектне декольте, як і в першому образі Пріянки для BAFTA-2021.

Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Пріянка Чопра на BAFTA-2021
Фото: instagram.com/priyankachopra

Робити новий макіяж знаменитість заради фотосесії не стала, але змінила прикраси BVLGARI.

Також читайте, хто став переможцем премії BAFTA-2021.

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