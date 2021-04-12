Шик и блеск на красной дорожке премии BAFTA-2021: лучшие образы знаменитых актеров

Показываем, как нарядились актрисы и актеры для церемонии BAFTA

Шоу должно продолжаться – решили организаторы премии BAFTA и провели торжественную церемонию минувшей ночью. Карантинные ограничения, конечно же, были учтены, поэтому не все кинозвезды присутствовали. Тем не менее среди прибывших в легендарный Albert Hall в Лондоне было много знаменитых актеров и актрис, которые блеснули великолепными аутфитами.

И хотя в этом году BATFA прошла немного иначе – кто-то подключался к трансляции онлайн, а кто-то – прошелся по красной дорожке, знаменитости снова доказали, что могут ослепить нас своей внешностью и стильными выходами в любых условиях.

Приянка Чопра и Ник Джонас

На красную дорожку звездные актеры-супруги Приянка Чопра и Ник Джонас облачились в стильные костюмы. У Ника – традиционный черный с бабочкой, а у Приянки – вдохновленный южно-восточными мотивами от дизайнера Pertegaz.

Ник Джонас и Приянка Чопра Фото: instagram.com/priyankachopra

Доминик Фишбэк

По-настоящему космический наряд был у Доминик Фишбэк, которая присутствовала на красной дорожке удаленно. Звезда фильма "Иуда и Черный Мессия" надела эффектное платье от Georges Hobeika.

Доминик Фишбэк Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер

Обладательница двух премий "Оскарй" и BAFTA Рене Зеллвегер прибыла на церемонию в серебристом платье длины миди без бретелек от Giorgio Armani.

Рене Зеллвегер Фото: .instagram.com/petraflannery

Том Хиддлстон

Звезда фильмов Marvel 40-летний Том Хиддлстон выбрал классику от Ralph Lauren.

Том Хиддлстон Фото: instagram.com/bafta

Фиби Дайневор

Актриса из сериала "Бриджертоны", который устроил настоящий бум, Фиби Дайневор надела черное платье на одно плечо от знаменитого бренда Louis Vuitton.

Фиби Дайневор Фото: instagram.com/bafta

Анна Кендрик

Звезда комедии "Идеальный голос" Анна Кендрик выбрала розово-золотистое платье с эффектом "металлик" и плиссировками от бренда Zuhair Murad.

Анна Кендрик Фото: Getty Images

Ванесса Кирби

Ванесса Кирби, которая была номинирована на BAFTA за роль в драме "Фрагменты женщины", блеснула на церемонии в платье от Versace.

Ванесса Кирби Фото: instagram.com/zoemcconnell

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн

Звезда серии фильмов "Дневник Бриджит Джонс" и сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман, Хью Грант появился на красной дорожке со своей супругой, продюсером Анной Эберштайн.

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн Фото: Getty Images

Гугу Мбата-Роу

Привлекла внимание своим выходом Гугу Мбата-Роу – актриса из сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Она надела миди-платье с пайетками от Louis Vuitton.

Гугу Мбата-Роу Фото: Getty Images

Ранее мы показывали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".

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