Шик и блеск на красной дорожке премии BAFTA-2021: лучшие образы знаменитых актеров
Показываем, как нарядились актрисы и актеры для церемонии BAFTA
Шоу должно продолжаться – решили организаторы премии BAFTA и провели торжественную церемонию минувшей ночью. Карантинные ограничения, конечно же, были учтены, поэтому не все кинозвезды присутствовали. Тем не менее среди прибывших в легендарный Albert Hall в Лондоне было много знаменитых актеров и актрис, которые блеснули великолепными аутфитами.
И хотя в этом году BATFA прошла немного иначе – кто-то подключался к трансляции онлайн, а кто-то – прошелся по красной дорожке, знаменитости снова доказали, что могут ослепить нас своей внешностью и стильными выходами в любых условиях.
Приянка Чопра и Ник Джонас
На красную дорожку звездные актеры-супруги Приянка Чопра и Ник Джонас облачились в стильные костюмы. У Ника – традиционный черный с бабочкой, а у Приянки – вдохновленный южно-восточными мотивами от дизайнера Pertegaz.
Доминик Фишбэк
По-настоящему космический наряд был у Доминик Фишбэк, которая присутствовала на красной дорожке удаленно. Звезда фильма "Иуда и Черный Мессия" надела эффектное платье от Georges Hobeika.
Рене Зеллвегер
Обладательница двух премий "Оскарй" и BAFTA Рене Зеллвегер прибыла на церемонию в серебристом платье длины миди без бретелек от Giorgio Armani.
Том Хиддлстон
Звезда фильмов Marvel 40-летний Том Хиддлстон выбрал классику от Ralph Lauren.
Фиби Дайневор
Актриса из сериала "Бриджертоны", который устроил настоящий бум, Фиби Дайневор надела черное платье на одно плечо от знаменитого бренда Louis Vuitton.
Анна Кендрик
Звезда комедии "Идеальный голос" Анна Кендрик выбрала розово-золотистое платье с эффектом "металлик" и плиссировками от бренда Zuhair Murad.
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби, которая была номинирована на BAFTA за роль в драме "Фрагменты женщины", блеснула на церемонии в платье от Versace.
Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн
Звезда серии фильмов "Дневник Бриджит Джонс" и сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман, Хью Грант появился на красной дорожке со своей супругой, продюсером Анной Эберштайн.
Гугу Мбата-Роу
Привлекла внимание своим выходом Гугу Мбата-Роу – актриса из сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Она надела миди-платье с пайетками от Louis Vuitton.
Ранее мы показывали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".
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