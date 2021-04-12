Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шик и блеск на красной дорожке премии BAFTA-2021: лучшие образы знаменитых актеров

Сегодня, 10:44

Показываем, как нарядились актрисы и актеры для церемонии BAFTA

Шоу должно продолжаться – решили организаторы премии BAFTA и провели торжественную церемонию минувшей ночью. Карантинные ограничения, конечно же, были учтены, поэтому не все кинозвезды присутствовали. Тем не менее среди прибывших в легендарный Albert Hall в Лондоне было много знаменитых актеров и актрис, которые блеснули великолепными аутфитами.

И хотя в этом году BATFA прошла немного иначе – кто-то подключался к трансляции онлайн, а кто-то – прошелся по красной дорожке, знаменитости снова доказали, что могут ослепить нас своей внешностью и стильными выходами в любых условиях.

Приянка Чопра и Ник Джонас

На красную дорожку звездные актеры-супруги Приянка Чопра и Ник Джонас облачились в стильные костюмы. У Ника – традиционный черный с бабочкой, а у Приянки – вдохновленный южно-восточными мотивами от дизайнера Pertegaz.

Ник Джонас и Приянка Чопра
Ник Джонас и Приянка Чопра
Фото: instagram.com/priyankachopra

Доминик Фишбэк

По-настоящему космический наряд был у Доминик Фишбэк, которая присутствовала на красной дорожке удаленно. Звезда фильма "Иуда и Черный Мессия" надела эффектное платье от Georges Hobeika.

Доминик Фишбэк
Доминик Фишбэк
Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер

Обладательница двух премий "Оскарй" и BAFTA Рене Зеллвегер прибыла на церемонию в серебристом платье длины миди без бретелек от Giorgio Armani.

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Фото: .instagram.com/petraflannery

Том Хиддлстон

Звезда фильмов Marvel 40-летний Том Хиддлстон выбрал классику от Ralph Lauren.

Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Фото: instagram.com/bafta

Фиби Дайневор

Актриса из сериала "Бриджертоны", который устроил настоящий бум, Фиби Дайневор надела черное платье на одно плечо от знаменитого бренда Louis Vuitton.

Фиби Дайневор
Фиби Дайневор
Фото: instagram.com/bafta

Анна Кендрик

Звезда комедии "Идеальный голос" Анна Кендрик выбрала розово-золотистое платье с эффектом "металлик" и плиссировками от бренда Zuhair Murad.

Анна Кендрик
Анна Кендрик
Фото: Getty Images

Ванесса Кирби

Ванесса Кирби, которая была номинирована на BAFTA за роль в драме "Фрагменты женщины", блеснула на церемонии в платье от Versace.

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фото: instagram.com/zoemcconnell

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн

Звезда серии фильмов "Дневник Бриджит Джонс" и сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман, Хью Грант появился на красной дорожке со своей супругой, продюсером Анной Эберштайн.

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн
Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн
Фото: Getty Images

Гугу Мбата-Роу

Привлекла внимание своим выходом Гугу Мбата-Роу – актриса из сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Она надела миди-платье с пайетками от Louis Vuitton.

Гугу Мбата-Роу
Гугу Мбата-Роу
Фото: Getty Images

Ранее мы показывали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
BAFTA 2021: названы первые победители премии Названы лучшие актеры 2020 года. Кто из них получит "Оскар"? Что известно о новом боевике "Гнев человеческий" - от создателя "Джентльменов" Гая Ричи
кино BAFTA актеры наряды красная дорожка
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая

Популярные статьи

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

9 апреляЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Хименес-Браво показал фото с Ириной Билык на отдыхе в Египте
Хименес-Браво показал фото с Ириной Билык на отдыхе в Египте
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять