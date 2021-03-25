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5 уроков стиля от именинницы Сары Джессики Паркер

Сегодня, 14:00

Сложно поверить, но сегодня ей исполнилось 56!

У моды нет возрастных ограничений. И Сара Джессика Паркер — отличное тому доказательство. Когда-то её героиня Кэрри Брэдшоу изменила культуру восприятия женских проблем. А сама актриса даже в 56 продолжает менять наше отношение к стилю, рушит стереотипы и вдохновляет быть смелой. Недавно мы научились шопиться по правилам Сары Джессики Паркер, а теперь говорим о главных секретах стиля звезды.

Уроки стиля от Сары Джессики Паркер

Помните о классике. База — не только долгосрочная инвестиция в гардероб, но и лучшая основа для экспериментов. Найдите свои идеальные лодочки, черное платье, двубортное пальто, тренч и юбку-карандаш. Они будут сочетаться с любыми аксессуарами и самыми дерзкими трендами.

Фото: Getty Images

Создавайте многослойные образы. Этому приему Паркер научилась на съемках культового сериала — и сейчас он как никогда актуален. Надевайте водолазку под рубашку, свитер на платье или юбку поверх джинс. Вы удивитесь, как много интересных образов можно создать, миксуя привычные вещи.

Фото: Getty Images

Не стесняйтесь своей женственности. В 56 Сара Джессика Паркер по-прежнему обладает идеальной фигурой. И она умело этим пользуется! Открытые плечи и ключицы, приталенный крой, разрез от бедра — любимые фишки звезды.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Нарушайте правила. Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу не стала бы иконой стиля, не будь она смелой. Джинсы-скинни, когда все твердят про свободный крой? Пожалуйста. Несколько контрастных принтов в одном образе? Почему бы и нет. Руководствуйтесь не только модными тенденциями, но и развивайте внутреннее чутье.

Фото: Getty Images

Оставайтесь собой. Мода должна приносить удовольствие, а не быть пыткой. Если вам неудобно в туфлях за 500 евро — верните их в магазин. И носите то, что нравится. Несмотря на то, что Сара Джессика Паркер никогда не нарушает дресс-код светских мероприятий, в обычной жизни она ставит на первое место комфорт.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Напомним, ранее мы рассказывали, что Сара Джессика Паркер проговорилась о новом сезоне сериала "Секс в большом городе".

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