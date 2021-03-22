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Стиль Риз Уизерспун: 9 причин брать пример с актрисы

Сегодня, 15:39

"Блондинке в законе" — 45!

Милая и очаровательная на снимках в своих соцсетях, неизменно элегантная на красных ковровых дорожках и абсолютно разная перед объективами кинокамер. Такой все знают сегодняшнюю именинницу — актрису Риз Уизерспун. Мы уже рассказали о самых знаковых ролях голливудской блондинки на экране, а теперь вспоминаем её стильные выходы, от повседневных до вечерних.

Цветы и клетка — два любимых принта Риз на каждый день. Здесь она соединила оба, накинув поверх легкого платья пуловер. Кеды сбалансировали образ и сделали его менее кукольным.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Приталенный сарафан, джинсовка и соломенная сумка — беспроигрышная формула лука на лето!

Фото: Getty Images

Для выходов в свет Уизерспун чаще выбирает лаконичные фасоны и женственные силуэты. Например, как это белое платье в пол от Roland Mouret.

Риз Уизерспун на церемонии
Риз Уизерспун на церемонии "Золотой глобус"
Фото: Getty Images

Даже для сумасшедшего бала Института костюма актриса отдала предпочтение сдержанному утонченному образу от 72-летнего французского модельера Тьери Мюглера.

Риз Уизерспун на Met Gala
Риз Уизерспун на Met Gala
Фото: Getty Images

Впрочем, классический красный + вырез от бедра — и трогательная блондинка превращается в леди-вамп.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Атласное платье-жакет Stella Mccartney с бархатными лодочками Christian Louboutin — один из самых смелых образов звезды. Еще бы, на той церемонии "Эмми" Риз получила награду за "Лучшую женскую роль в мини-сериале" ("Большая маленькая ложь").

Риз Уизерспун на церемонии
Риз Уизерспун на церемонии "Эмми"
Фото: Getty Images

В розовом "блондинка в законе" теперь появляется на ковровых дорожках гораздо реже. А зря!

Риз Уизерспун на Met Gala
Риз Уизерспун на Met Gala
Фото: Getty Images

Платье-футляр — часть не только делового гардероба, но и коктейльного. Особенно, когда оно полностью усыпано стразами.

Риз Уизерспун на афтепати церемонии"Оскар"
Риз Уизерспун на афтепати церемонии"Оскар"
Фото: Getty Images

Прости, Джен, но на этом фото у тебя против Риз нет шансов. Блестящий лук во всех смыслах!

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Кстати, в последнее время Уизерспун нередко посещает светские мероприятия вместе со своей красавицей-дочкой. 21-летняя Айва похожа на звездную маму как две капли.

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