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Сексуальная Николь Кидман и эпатажный Джаред Лето: самые яркие образы SAG Awards 2021

Сегодня, 15:08

Рассматриваем наряды с виртуальной красной дорожки

Этой ночью в рамках 27-й ежегодной премии SAG Awards стали известны имена лучших киноактеров 2020 года. И хотя церемония проходила в виртуальном формате, это не помешало звездным гостям блеснуть яркими образами. Чего стоит только Джаред Лето в лиловом костюме с очаровательным клатчем-ракушкой… В общем, смотрите сами! Самые роскошные, смелые и утонченные наряды SAG Awards 2021 — уже в этой подборке.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: instagram.com/giorgioarmani

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Фото: instagram.com/tiffanyandco

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Фото: instagram.com/tiffanyandco

Эмма Коррин
Эмма Коррин
Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Джаред Лето
Джаред Лето
Фото: instagram.com/jaredleto

Лили Коллинс
Лили Коллинс
Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинс
Лили Коллинс
Фото: instagram.com/lilyjcollins

Эль Фэннинг
Эль Фэннинг
Фото: instagram.com/ellefanning

Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Фото: instagram.com/gilliana

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Кейли Куоко
Кейли Куоко
Фото: instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко
Кейли Куоко
Фото: instagram.com/jamiemakeup

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Фото: instagram.com/givenchyofficial

Флоренс Хант
Флоренс Хант
Фото: instagram.com/florencehunt

Лесли Одом-младший
Лесли Одом-младший

Лесли Одом-младший
Лесли Одом-младший
Фото: instagram.com/kris_van_assche

Напомним, еще больше интересных образов звезды продемонстрировали на церемонии "Грэмми-2021".

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