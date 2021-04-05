Сексуальная Николь Кидман и эпатажный Джаред Лето: самые яркие образы SAG Awards 2021

Рассматриваем наряды с виртуальной красной дорожки

Этой ночью в рамках 27-й ежегодной премии SAG Awards стали известны имена лучших киноактеров 2020 года. И хотя церемония проходила в виртуальном формате, это не помешало звездным гостям блеснуть яркими образами. Чего стоит только Джаред Лето в лиловом костюме с очаровательным клатчем-ракушкой… В общем, смотрите сами! Самые роскошные, смелые и утонченные наряды SAG Awards 2021 — уже в этой подборке.

Николь Кидман Фото: instagram.com/giorgioarmani

Николь Кидман Фото: instagram.com/nicolekidman

Аня Тейлор-Джой Фото: instagram.com/tiffanyandco

Аня Тейлор-Джой Фото: instagram.com/tiffanyandco

Эмма Коррин Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Лили Коллинс Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинс Фото: instagram.com/lilyjcollins

Эль Фэннинг Фото: instagram.com/ellefanning

Джиллиан Андерсон Фото: instagram.com/gilliana

Ванесса Кирби Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Ванесса Кирби Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Кейли Куоко Фото: instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко Фото: instagram.com/jamiemakeup

Кейт Бланшетт Фото: instagram.com/givenchyofficial

Флоренс Хант Фото: instagram.com/florencehunt

Лесли Одом-младший

Лесли Одом-младший Фото: instagram.com/kris_van_assche

Напомним, еще больше интересных образов звезды продемонстрировали на церемонии "Грэмми-2021".

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