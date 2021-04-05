Сексуальная Николь Кидман и эпатажный Джаред Лето: самые яркие образы SAG Awards 2021
Рассматриваем наряды с виртуальной красной дорожки
Этой ночью в рамках 27-й ежегодной премии SAG Awards стали известны имена лучших киноактеров 2020 года. И хотя церемония проходила в виртуальном формате, это не помешало звездным гостям блеснуть яркими образами. Чего стоит только Джаред Лето в лиловом костюме с очаровательным клатчем-ракушкой… В общем, смотрите сами! Самые роскошные, смелые и утонченные наряды SAG Awards 2021 — уже в этой подборке.
Напомним, еще больше интересных образов звезды продемонстрировали на церемонии "Грэмми-2021".
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