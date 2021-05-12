Елена Зеленская в идеальном брючном костюме цвета хаки посетила Мариинский дворец

Первая леди презентовала аудиогид по резиденции на двух языках — украинском и английском

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

После яркого образа в красном Елена Зеленская вернулась к нейтральным оттенкам. На официальное мероприятие в Мариинском дворце она прибыла в элегантном костюме хаки. Фотографиями первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram.

Образ супруги президента состоял из удлиненного приталенного пиджака и брюк прямого кроя. Под костюм Елена Зеленская надела топ такого же цвета.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

К наряду она подобрала контрастные аксессуары — белый платок в горох, бежевые лодочки и крупные серьги из переплетенных колец.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как того требуют карантинные ограничения, во дворце большую часть времени Зеленская находилась в черной защитной маске.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди рассказала, что в рамках проекта культурной дипломатии уже открыто 16 украиноязычных гидов за рубежом. Ну а теперь впервые в нашей стране запущен аудиогид на английском.

"Дворец является памятником мирового уровня. Его история насчитывает более 200 лет, в стенах дворца происходили торжественные приемы и встречи с иностранными гостями, — поделилась Елена Зеленская. — Уверена, что с помощью аудиогидов история этого выдающегося и красивого места станет еще более доступной как для украинских, так и для иностранных гостей".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вам будет интересно узнать про модные провалы первых леди и королевских особ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться