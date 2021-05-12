Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елена Зеленская в идеальном брючном костюме цвета хаки посетила Мариинский дворец

Сегодня, 14:38

Первая леди презентовала аудиогид по резиденции на двух языках — украинском и английском

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

После яркого образа в красном Елена Зеленская вернулась к нейтральным оттенкам. На официальное мероприятие в Мариинском дворце она прибыла в элегантном костюме хаки. Фотографиями первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram.

Образ супруги президента состоял из удлиненного приталенного пиджака и брюк прямого кроя. Под костюм Елена Зеленская надела топ такого же цвета.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

К наряду она подобрала контрастные аксессуары — белый платок в горох, бежевые лодочки и крупные серьги из переплетенных колец.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как того требуют карантинные ограничения, во дворце большую часть времени Зеленская находилась в черной защитной маске.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди рассказала, что в рамках проекта культурной дипломатии уже открыто 16 украиноязычных гидов за рубежом. Ну а теперь впервые в нашей стране запущен аудиогид на английском.

"Дворец является памятником мирового уровня. Его история насчитывает более 200 лет, в стенах дворца происходили торжественные приемы и встречи с иностранными гостями, — поделилась Елена Зеленская. — Уверена, что с помощью аудиогидов история этого выдающегося и красивого места станет еще более доступной как для украинских, так и для иностранных гостей".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вам будет интересно узнать про модные провалы первых леди и королевских особ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 самых запоминающихся звездных образов с BRIT Awards 2021 Balenciaga выпустил сумки из кроссовок за 63 тыс. грн. Их распродали за один день! 8 модных мам знаменитостей — они одеваются не хуже своих звездных детей
стиль Елена Зеленская первая леди Украины
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Анна Седокова поделилась откровенным фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

Вчера, 20:44Events

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Вчера, 17:02Звездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

Вчера, 14:52Звездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Вчера, 11:35Звездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Вчера, 09:31Звездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

Вчера, 06:30Психо

Гороскоп на сегодня 11 мая для всех знаков зодиака: Овны, не упустите шанс стать богаче!

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

10 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Немецкие врачи назвали необычные признаки тромбоза вен
Немецкие врачи назвали необычные признаки тромбоза вен
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять