Олена Зеленська в ідеальному брючному костюмі кольору хакі відвідала Маріїнський палац

Перша леді презентувала аудіогід резиденцією двома мовами – українською та англійською

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Після яскравого образу в червоному Олена Зеленська повернулася до нейтральних відтінків. На офіційний захід в Маріїнському палаці вона прибула в елегантному костюмі хакі. Фотографіями перша леді України поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Образ дружини президента складався з подовженого приталеного піджака і брюк прямого кроя. Під костюм Олена Зеленська вдягнула топ такого ж кольору.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До вбрання вона підібрала контрастні аксесуари – білу хустку в горох, бежеві човники і масивні сережки з переплетених кілець.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Як того вимагають карантинні обмеження, в палаці Зеленська майже не знімала чорну захисну маску.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді розповіла, що в межах проєкту культурної дипломатії вже відкрито 16 україномовних гідів за кордоном. Ну а тепер вперше в нашій країні запущений аудіогід англійською.

"Палац є пам'ятником світового рівня. Його історія налічує понад 200 років, в стінах палацу відбувалися урочисті прийоми і зустрічі з іноземними гостями, – поділилася Олена Зеленська. – Впевнена, що за допомогою аудіогідів історія цього видатного і красивого місця стане ще доступнішою як для українських, так і для іноземних гостей".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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