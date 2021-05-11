Balenciaga выпустил сумки из кроссовок за 63 тыс. грн. Их распродали за один день!

Продажи стартуют только 8 июня, но почти все сумки уже забронированы

Фото: Balenciaga

Вслед за поношенной сумкой стоимостью 99 тыс. грн Balenciaga представил другую эпатажную новинку. Креативная команда бренда переосмыслила всеми любимые кроссовки и сшила из них практичный аксессуар. Получилось необычно, дерзко, но очень стильно.

Модель сумки, вдохновленная спортивным стилем, получила название SneakerHead Medium. Пока она представлена только в одной расцветке — серо-синей. Аксессуар напоминает культовые кроссовки Balenciaga серии Track.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

SneakerHead Medium сделана из искусственной кожи, шнурков и нескольких слоев сетки. На откидывающейся части с застежкой расположен фирменный логотип бренда.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

Сумка дополнена ручкой сверху и длинным плечевым ремнем. Ее стоимость — 63 тыс. грн.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

Судя по всему, для поклонников Balenciaga цена оказалась приемлемой. Как только появилась возможность сделать предзаказ, сумки разобрали. По информации на сайте, в наличии осталась всего один незабронированный аксессуар.

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