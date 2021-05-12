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ТОП-10 самых запоминающихся звездных образов с BRIT Awards 2021

Сегодня, 13:10

Знаменитости вышли на красную дорожку перед лондонской ареной O2

Фото: Getty Images, instagram.com/brits

Сегодня ночью мы узнали имена лауреатов BRIT Awards 2021 — уважаемой премии Великобритании. К ней певцы и музыканты готовились так же ответственно, как голливудская элита к "Оскару". Чего стоят одни только наряды на красной дорожке!

Дуа Липа вскружила голову мини от бунтарки Вивьен Вествуд, Рина Саваяма напомнила сладкую вату в пышном платье Balmain, а Гарри Стайлс в который раз подтвердил статус иконы стиля. Но обо всем по порядку. Самые запоминающиеся образы BRIT Awards 2021 уже в нашей подборке.

Певица Дуа Липа унесла одну из главных наград — стала "Лучшей британской сольной исполнительницей". На красной дорожке она появилась в желтом платье с цветной сеткой Vivienne Westwood Couture, чулках и туфлях на платформе. Смело и сексуально!

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: instagram.com/brits

"Мировая икона" Тейлор Свифт отдала предпочтение кардинально другому образу. На ней был комплект из топа и юбки Miu Miu, расшитый серебристыми цветочными узорами из пайеток и кристаллов.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Платье из пурпурной органзы с плиссированными оборками и кринолином Balmain однозначно запомнится всем. Такое надела певица Рина Саваяма. "Лайк" за то, что не стала перегружать и без того яркий образ украшениями!

Рина Саваяма
Рина Саваяма
Фото: instagram.com/balmain

Поклонницы неона на BRIT Awards тоже нашлись. В самом смелом оттенке показалась Mabel, прошлогодний триумфатор церемонии. Поп-звезда выбрала облегающее лаймовое платье Tony Ward с пикантным вырезом на талии. Образ дополнили длинные перчатки и босоножки в тон.

Мabel
Мabel
Фото: instagram.com/mabel

Похожий наряд, только с акцентом на декольте, продемонстрировала Raye. Ей пришлось по вкусу платье Etro цвета фуксии с корсетом, оголенными плечами и стразами. В сочетании с пышной ретро-укладкой получилась эдакая дерзкая Мэрилин Монро.

Raye
Raye
Фото: Getty Images

Самым необычным нарядом порадовала Майя Джама. Одна из немногих она выбрала черное мини. И какое! Актриса и телеведущая облачилась в костюм Area с бриллиантовыми вставками. Колье в виде змеи от BVLGARI вписалось в образ просто идеально.

Майя Джама
Майя Джама
Фото: Getty Images

Какая престижная церемония обходится без эпатажа? На BRIT Awards за это отвечал певец и композитор MNEK. Специально для него Robert Wun сшил нежно-голубой шелковый костюм с плиссированными элементами. А стилист даже подобрал соответствующий макияж и маникюр...

MNEK
MNEK
Фото: instagram.com/robertwun

MNEK
MNEK
Фото: instagram.com/mnek

Теперь немного романтики от ведущей Эй Джей Одуду в Reem Juan. Приглушенный желтый, летящие ткани и деликатные узоры из кристаллов на полупрозрачном корсете — образ современной принцессы готов.

Эй Джей Одуду
Эй Джей Одуду
Фото: Getty Images

"Британская восходящая звезда" Griff успела сменить несколько нарядов за вечер. С заветной статуэткой она позировала в лоскутном платье, скрепленном металлическими кольцами. Фишкой образа стал необычный конский хвост, который певица украсила стразами.

Griff
Griff
Фото: instagram.com/brits

Не все оценили аутфит Гарри Стайлса на красной дорожке "Грэмми", но в случае с BRIT Awards 2021 вопросов нет. Gucci одели победителя номинации "Лучший британский сингл" в геометричный коричневый костюм с расклешенными брюками и покрытые эмалью белые кроссовки. Да еще и сумочку с бамбуковой ручкой дали.

Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Фото: instagram.com/gucci

Также предлагаем посмотреть на самые красивые платья в истории "Оскара".

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