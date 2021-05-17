Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бандана, как у Тины Кароль — хит лета! Вдохновляемся образом певицы

Сегодня, 15:40

А также смотрим, с чем стильный аксессуар носят fashion-блогеры

Фото: instagram.com/tina_karol

О банданах заговорили еще год назад, когда те появились в коллекциях Dior и Jacquemus. С тех пор тренд постепенно набирал обороты, чтобы этим летом достичь своего пика. Как и модные бейсболки, этот головной убор из 2000-х можно и нужно носить с женственными образами. Отличным примером сегодня поделилась Тина Кароль в своем Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица опубликовала фото в неожиданно игривом образе. Она позирует в сексуальном бралете, брюках джерси с завязками на талии и принтованной бандане. Под постом Тина объяснила, что это не простой аксессуар: его дизайн она разработала сама с брендом DOLYA.

Фото: instagram.com/tina_karol

Платок из итальянского шелка представлен в черном и оранжевом цветах. Для второго Кароль сменила наряд на более светлый — переоделась в белое боди в рубчик и голубые джинсы.

Фото: instagram.com/tina_karol

Стоимость платка из коллаборации Tina Karol x DOLYA — 1550 грн.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фишка трендового головного убора в том, что с ним сложно ошибиться. Банданы одинаково хорошо смотрятся в спортивных, повседневных и вечерних образах. Да, под бальное платье такой аксессуар надевать не стоит, но с легким летним сарафаном он будет смотреться свежо. Особенно, если подыскать интересный принт.

Для тех, кто тоже жаждет экспериментов, вот еще несколько идей аутфитов с банданой.

Фото: instagram.com/july_prostyle

Фото: instagram.com/emmaleger

Фото: instagram.com/sofiaboman

Фото: instagram.com/valeriasytnik

Фото: instagram.com/juliempl

Фото: instagram.com/la_doppelganger

Вот еще 5 ярких аксессуаров, которые сделают ваши образы особенными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль намекнула на продолжение отношений с Даном Баланом Тина Кароль оправдалась за свое заявление о Славянском базаре: она на конкурс не поедет Продюсер Голосу країни оправдался за хайп на романе Кароль и Балана
Тина Кароль аксессуары тренды
Реклама

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярные статьи

Сегодня, 15:16Звездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

Сегодня, 14:59Фаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 07:30Вкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

Вчера, 12:52Звездно

Юля Зайка просила встречи с холостяком две недели и не ждала, что ее вернут на проект

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

Вчера, 10:37Модно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяВкусно

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

Новости партнеров

Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Май может полностью перевернуть жизнь украинцев: названы даты
Май может полностью перевернуть жизнь украинцев: названы даты
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять