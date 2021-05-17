Бандана, как у Тины Кароль — хит лета! Вдохновляемся образом певицы

А также смотрим, с чем стильный аксессуар носят fashion-блогеры

Фото: instagram.com/tina_karol

О банданах заговорили еще год назад, когда те появились в коллекциях Dior и Jacquemus. С тех пор тренд постепенно набирал обороты, чтобы этим летом достичь своего пика. Как и модные бейсболки, этот головной убор из 2000-х можно и нужно носить с женственными образами. Отличным примером сегодня поделилась Тина Кароль в своем Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица опубликовала фото в неожиданно игривом образе. Она позирует в сексуальном бралете, брюках джерси с завязками на талии и принтованной бандане. Под постом Тина объяснила, что это не простой аксессуар: его дизайн она разработала сама с брендом DOLYA.

Фото: instagram.com/tina_karol

Платок из итальянского шелка представлен в черном и оранжевом цветах. Для второго Кароль сменила наряд на более светлый — переоделась в белое боди в рубчик и голубые джинсы.

Фото: instagram.com/tina_karol

Стоимость платка из коллаборации Tina Karol x DOLYA — 1550 грн.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фишка трендового головного убора в том, что с ним сложно ошибиться. Банданы одинаково хорошо смотрятся в спортивных, повседневных и вечерних образах. Да, под бальное платье такой аксессуар надевать не стоит, но с легким летним сарафаном он будет смотреться свежо. Особенно, если подыскать интересный принт.

Для тех, кто тоже жаждет экспериментов, вот еще несколько идей аутфитов с банданой.

Фото: instagram.com/july_prostyle

Фото: instagram.com/emmaleger

Фото: instagram.com/sofiaboman

Фото: instagram.com/valeriasytnik

Фото: instagram.com/juliempl

Фото: instagram.com/la_doppelganger

Вот еще 5 ярких аксессуаров, которые сделают ваши образы особенными.

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