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Продюсер Голосу країни оправдался за хайп на романе Кароль и Балана

Сегодня, 17:21

Сначала Владимир Завадюк назвал "отношения" Тины и Дана "синтетическими", а теперь уверяет, что его слова были неправильно интерпретированы

Тина Кароль, Владимир Завадюк, Дан Балан
Тина Кароль, Владимир Завадюк, Дан Балан
Фото: пресс-служба 1+1, instagram.com/zavaduk

Уже несколько дней в соцсетях обсуждают резонансное заявление Владимира Завадюка, продюсера "Голосу країни", по поводу того, что "роман" Тина Кароль и Дана Балан был придуман ради высоких рейтингов.

Однако уже сейчас Владимир решил прокомментировать этот момент, сделав новое заявление о том, что его слова про Дана и Тину якобы были неправильно интерпретированы.

"Судя по всему, слова для моего выступления были выбраны не слишком удачно, повлекшее изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важное – душа и наличие "химии" между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать", – сообщил Завадюк в Instagram.

Скриншот: Instagram

Продюсер признался, что он романтическая история Тины и Дана якобы "разворачивалась у него на глазах" и чувства пары были реальными.

"Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания. И поблагодарить Дана Балана за нерв, который он принес в "голос". А Тину Кароль за многолетнее сотрудничество, которая позволила создать множество успешного контента", – написал Владимир.

В комментариях к публикации многие похвалили Владимира за то, что он "публично признал свою ошибку". Были и те, кто продолжает верить, что симпатия между Даном и Тиной – все-таки вымысел ради высоких рейтингов шоу.

Напомним, MONATIK ушел из проекта "Голос країни" вслед за Тиной Кароль.

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