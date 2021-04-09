5 модных аксессуаров, которые сделают ваши весенние образы особенными

Идеи для любого настроения

Сегодня мир моды достаточно противоречив. С одной стороны нам говорят о важности совершать исключительно необходимые покупки, делать ставку на качество и неподвластный времени дизайн. С другой же — тренды меняются настолько быстро, что от прошлогоднего весеннего гардероба хочется избавиться и скупить главные must have этого сезона. Но во всем главное найти золотую середину. Самый простой и наименее травмирующий вариант как для кошелька, так и для планеты — выбирать модные аксессуары, ведь они сразу выведут вашу фешн-игру на новый уровень.

Аксессуары из бисера

Подвески и сережки из разноцветного бисера покорили всех еще прошлым летом, но эти украшения родом из нашего детства могут быть и весьма элегантными. Если ваше настроение требует черного костюма в стиле Yves Saint Laurent, а выглядеть слишком строго не хочется — крупное ожерелье в глубоком синем оттенке идеально разбавит образ, особенно в сочетании с лодочками бордового цвета.

Фото: Сегодня

Яркие цвета

Сумки необычных форм и ярких оттенков могут быть не весьма практичны, зато сделают любой образ модным и запоминающимся. Такой аксессуар — идеальный тренд для тех, кто предпочитает базовый гардероб, но не против небольших экспериментов.

Фото: Сегодня

Крупные серьги

Крупные украшения — не новый тренд 2021 года, однако в этом сезоне они становятся еще более эффектными и выходят в образе на первый план. И если в прошлом сезоне преобладали массивные цепи в виде колье и фурнитуры, то в этом году акцент сместился на крупные серьги и цветочно-фруктовые мотивы.

Фото: Сегодня

Сейчас тяжело представить жизнь без смартфона, который стал нашим незаменимым помощником. Даже немного удивительно, что этот тренд не появился раньше. Но ситуация исправлена — элегантные чехлы на цепочках и яркие представители этого вида аксессуаров не только защитят ваш телефон и освободят руки, но и украсят модный образ.

Фото: Сегодня

Аксессуары из натуральных материалов

Украшения, сумки, головные уборы и обувь из натуральных материалов как никогда актуальны. Соломенная сумка, шляпа, панамка или аксессуары с отделкой из дерева в сочетании с достаточно классическим образом добавят ему легкости, которой так хочется в теплое время года.

Фото: Сегодня

Напомним, что мы также рассказывали, какие стильные образы можно создать с укороченной рубашкой.

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