20 причин начать носить бейсболку — микротренд этой весны
Осторожно! Подборка вызывает непреодолимое желание купить такой головной убор себе
Мало кого удивят базовые кроссовки, надетые под романтичное платье. Теперь та же участь настигла бейсболку. В сезоне весна-лето 2021 этот головной убор уверенно переходит из спортивного гардероба в повседневный.
Носите бейсболку с приталенными жакетами или объемными пиджаками, дополняйте массивными украшениями и туфлями на высоком каблуке — в любом сочетании получится модно. Ну а для вдохновения листайте нашу подборку. Образы из нее лишний раз докажут: бейсболка — самый универсальный аксессуар сезона!
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