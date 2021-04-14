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20 причин начать носить бейсболку — микротренд этой весны

Сегодня, 19:21

Осторожно! Подборка вызывает непреодолимое желание купить такой головной убор себе

Мало кого удивят базовые кроссовки, надетые под романтичное платье. Теперь та же участь настигла бейсболку. В сезоне весна-лето 2021 этот головной убор уверенно переходит из спортивного гардероба в повседневный.

Носите бейсболку с приталенными жакетами или объемными пиджаками, дополняйте массивными украшениями и туфлями на высоком каблуке — в любом сочетании получится модно. Ну а для вдохновения листайте нашу подборку. Образы из нее лишний раз докажут: бейсболка — самый универсальный аксессуар сезона!

Фото: instagram.com/marianamachado

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/camillecharriere

Фото: instagram.com/alexiiteresa

Фото: instagram.com/wendyswan

Фото: instagram.com/barbarakristoffersen

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/alexas_bellevie

Фото: instagram.com/ameliakay

Фото: instagram.com/emitaz

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/wendyswan

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/sofiamcoelho

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