Бандана, як у Тіни Кароль – хіт літа! Надихаємося образом співачки

А також дивимося, з чим стильний аксесуар носять fashion-блогери

Фото: instagram.com/tina_karol

Про бандани заговорили ще рік тому, коли вони з'явилися в колекціях Dior і Jacquemus. Відтоді тренд поступово набирав обертів, щоб цього літа досягти свого піку. Як і модні бейсболки, цей головний убір з 2000-х можна і треба носити з жіночними образами. Чудовим прикладом сьогодні поділилася Тіна Кароль у своєму Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка опублікувала фото в несподівано грайливому образі. Вона позує в сексуальному бралеті, брюках джерсі з зав'язками на талії і принтованій бандані. Під постом Тіна пояснила, що це не простий аксесуар: його дизайн вона розробила сама з брендом DOLYA.

Фото: instagram.com/tina_karol

Хустка з італійського шовку представлена в чорному і помаранчевому кольорах. Для другого Кароль змінила вбрання на більш світле – переодяглася в біле боді в рубчик і блакитні джинси.

Фото: instagram.com/tina_karol

Вартість хустки з колаборації Tina Karol x DOLYA – 1550 грн.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фішка трендового головного убору в тому, що з ним складно помилитися. Бандани однаково добре виглядають в спортивних, повсякденних і вечірніх образах. Звісно, під бальну сукню такий аксесуар надягати не варто, але з легким літнім сарафаном він матиме свіжий вигляд. Особливо, якщо підшукати цікавий принт.

Для тих, хто теж жадає експериментів, ось ще кілька ідей аутфітів із банданою.

Фото: instagram.com/july_prostyle

Фото: instagram.com/emmaleger

Фото: instagram.com/sofiaboman

Фото: instagram.com/valeriasytnik

Фото: instagram.com/juliempl

Фото: instagram.com/la_doppelganger

Ось ще 5 яскравих аксесуарів, які зроблять ваші образи особливими.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися