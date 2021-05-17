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Тина Кароль намекнула на продолжение отношений с Даном Баланом

Сегодня, 11:09

Ранее продюсер шоу "Голос крїни" заявил, что романтические отношения между Тиной и Даном были созданы искусственно для привлечения аудитории

Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан
Фото: instagram.com/tina_karol

Недавно продюсер "Голосу країни" назвал "роман" Дана Балана и Тина Кароль "созданным синтетически" ради высоких рейтингов шоу. Тина впервые прокомментировала это заявление.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – это secret paradise", – написала Тина в Instastories, опубликовав пост вместе с фото, на котором она запечатлена в компании Дана Балана.

Скриншот: Instagram

С чего начался скандал?

На прошлой неделе в соцсетях обсуждали резонансное заявление Владимира Завадюка, продюсера "Голосу країни", по поводу того, что "роман" Тины Кароль и Дана Балана был придуман ради высоких рейтингов шоу.

"История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале "1+1". Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется", – говорил Завадюк.

Позже Владимир сделал новое заявление о том, что его слова про Дана и Тину якобы были неправильно интерпретированы.

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