Мини, костюмы-двойки и каблуки: образы из "Секса в большом городе", которые можно повторить в 2021-м
Любимый сериал возвращается, а мы вспоминаем самые стильные аутфиты главных героинь
Фанатов сериала "Секс в большом городе" ждет большой сюрприз – любимое шоу получит продолжение, и на экраны вернутся почти все главные героини (за исключением Саманты Джонс).
По этому случаю Сегодня.Lifestyle вспоминает лучшие наряды Миранды, Кэрри, Шарлотты и Саманты, которые смело можно повторить в 2021-м году. Тем более, что мода конца 90-х и начала 00-х снова возвращается.
Если пышную юбку Кэрри из титров надевать не стоит, то этот лук героини Сары Джессики Паркер из 4-го сезона точно покорит сердца ваших подруг.
Белая рубашка, заправленная в короткую юбку. Получается очень чувственный и в то же время дерзкий образ.
Провокационное платье как у Шарлотты станет идеальным выбором для вечеринки или даже романтического вечера. Очень романтического.
Костюмы. Еще в прошлом году фэшн-блогеры и модели во всю носили брючные костюмы оверсайз, с маскулинным силуэтом и подплечниками. В похожих нарядах неоднократно появлялась Миранда.
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Луки Саманты - это отдельный вид искусства, но давайте признаем, что в выборе платьев ей равных нет. Мы выделили два образа героини СВБГ, которые, на наш взгляд, идеально вписываются в современные будни.
Это классическое красное платье и брючный костюм ярко-розового цвета.
Ранее мы писали, что Гвен Стефани повторила свои культовые образы в новом клипе.
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