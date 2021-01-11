Мини, костюмы-двойки и каблуки: образы из "Секса в большом городе", которые можно повторить в 2021-м

Любимый сериал возвращается, а мы вспоминаем самые стильные аутфиты главных героинь

Фанатов сериала "Секс в большом городе" ждет большой сюрприз – любимое шоу получит продолжение, и на экраны вернутся почти все главные героини (за исключением Саманты Джонс).

По этому случаю Сегодня.Lifestyle вспоминает лучшие наряды Миранды, Кэрри, Шарлотты и Саманты, которые смело можно повторить в 2021-м году. Тем более, что мода конца 90-х и начала 00-х снова возвращается.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

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Если пышную юбку Кэрри из титров надевать не стоит, то этот лук героини Сары Джессики Паркер из 4-го сезона точно покорит сердца ваших подруг.

Белая рубашка, заправленная в короткую юбку. Получается очень чувственный и в то же время дерзкий образ.

Скриншот из видео

Провокационное платье как у Шарлотты станет идеальным выбором для вечеринки или даже романтического вечера. Очень романтического.

Скриншот из видео

Костюмы. Еще в прошлом году фэшн-блогеры и модели во всю носили брючные костюмы оверсайз, с маскулинным силуэтом и подплечниками. В похожих нарядах неоднократно появлялась Миранда.

Скриншот из видео

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Скриншот из видео

Луки Саманты - это отдельный вид искусства, но давайте признаем, что в выборе платьев ей равных нет. Мы выделили два образа героини СВБГ, которые, на наш взгляд, идеально вписываются в современные будни.

Фото: Pinterest

Это классическое красное платье и брючный костюм ярко-розового цвета.

Фото: Pinterest

Ранее мы писали, что Гвен Стефани повторила свои культовые образы в новом клипе.

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