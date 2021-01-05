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Иванка Трамп "выгуляла" самые трендовые сапоги этой зимы: фото

Сегодня, 17:56

Ботинки на шнуровке модница сочетала с черным приталенным пальто

Иванка Трамп активно продолжает поддерживать своего отца и ездит по американским городам, где встречается с толпами сторонников. Ранее мы уже видели ее идеальный костюм за 700 долларов, а на этой неделе не смогли упустить из вида ее новый аутфит, в котором советница президента появилась в аэропорту Далтона, штат Джорджия.

Для выступления Иванка выбрала темно-красный свитер с высоким горлом, что уже считается одной из самых популярных вещей этого года. Трамп сочетала его с черными штанами в обтяжку и черным приталенным пальто с расклешенным подолом.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

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Что касается обуви, дочь президента использовала одну из главных тенденций 2021-го – это кожаная пара высоких сапог на шнуровке с острым носком и толстым каблуком.

Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Ранее мы писали, что Иванка Трамп надела пальто из переработанного материала за 2260 долларов.

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