Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото)
На страницу Кэти Стурино в Instagram подписались 547 тысяч пользователей Сети
Кэти Стурино из Нью-Йорка копирует модные наряды знаменитостей и доказывает, что не обязательно быть худой, чтобы выглядеть на все 100. Девушка публикует свои фотографии в Instagram, где на ее обновления подписались уже 547 тысяч пользователей Сети!
Кэти является основательницей инновационного косметического бренда. Также она запустила еженедельный подкаст Boob Sweat, в котором затрагивает "табуированные" темы, такие как свидания после 30 лет, проблемы ботокса и жизни после развода.
Среди самых удачных образов в коллекции Кэти Стурино – копирование стиля Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер и Сиенны Миллер.
Напомним, 29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.
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Кроме этого, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира.
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