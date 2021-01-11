Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото)

Сегодня, 12:13

На страницу Кэти Стурино в Instagram подписались 547 тысяч пользователей Сети

Кэти Стурино из Нью-Йорка копирует модные наряды знаменитостей и доказывает, что не обязательно быть худой, чтобы выглядеть на все 100. Девушка публикует свои фотографии в Instagram, где на ее обновления подписались уже 547 тысяч пользователей Сети!

Кэти является основательницей инновационного косметического бренда. Также она запустила еженедельный подкаст Boob Sweat, в котором затрагивает "табуированные" темы, такие как свидания после 30 лет, проблемы ботокса и жизни после развода.

Читайте также:
Британка на карантине развлекается, вынося мусор в вечерних нарядах (фото)

Среди самых удачных образов в коллекции Кэти Стурино – копирование стиля Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер и Сиенны Миллер.

1. Кейт Миддлтон

Фото: Instagram | Katiesturino

2. Лили Коллинз

Фото: Instagram | Katiesturino

3. Дженнифер Лопес

Фото: Instagram | Katiesturino

4. Кэти Холмс

Фото: Instagram | Katiesturino

5. Ирина Шейк

Фото: Instagram | Katiesturino

6. Кендалл Дженнер

Фото: Instagram | Katiesturino

7. Минди Калинг

Фото: Instagram | Katiesturino

8. Хайди Клум

Фото: Instagram | Katiesturino

9. Диана, принцесса Уэльская

Фото: Instagram | Katiesturino

10. Кейтлин Девер

Фото: Instagram | Katiesturino

11. Мила Кунис

Фото: Instagram | Katiesturino

12. Алессандра Амбросио

Фото: Instagram | Katiesturino

13. Минди Калинг

Фото: Instagram | Katiesturino

14. Тэйлор Свифт

Фото: Instagram | Katiesturino

15. Эмма Робертс

Фото: Instagram | Katiesturino

Напомним, 29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.

Смотрит видео: "украинскую Мэри Поппинс" сняли на видео в Виннице

Кроме этого, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Британка на карантине развлекается, вынося мусор в вечерних нарядах (фото) Без макияжа и в тапочках: Ирина Федишин поделилась уютным фото Украинка ежедневно надевает наряды прошлых эпох. 10 интересных образов Появилась сексуальная пижама с карманом, обнажающим ягодицы (фото)
фото знаменитости стиль наряд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяШоу-бизнес

Столько уколов, что сидеть не на чем: Чапкис вышел на связь после очередной госпитализации

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

8 январяFun

Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

Новости партнеров

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
30-летняя украинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу
30-летняя украинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять