ТОП самых стильных сериалов года

Вдохновляемся стилем любимых сериальных персонажей

Кино и сериалы всегда влияют на моду, и наоборот — фэшн-тенденции находят свое отражение в образах экранных персонажей, помогая трендам закрепиться в обществе. Мы собрали самые стильные сериалы 2020 года, образы из которых вы можете воссоздать, вдохновившись просмотром.

Кадры из сериалов "Рэтчед", "Голливуд", "Ход королевы" Фото: Netflix

"Голливуд" Фото: Netflix

Действие сериала разворачивается в Голливуде конца 40-х годов. Это время, когда кинозвездами были божествами для зрителей, в особенности, благодаря идеально созданному для них имиджу. В сериале рассказывается о начинающих режиссерах и актерах, которые борются за свое место "под солнцем". Эпатажный сюжет создателя сериала Райана Мерфи вас точно удивит, но оторваться от экранов вы не сможете именно из-за шикарных костюмов и визуальной части шоу.

Кадры из сериала "Рэтчед" Фото: Netflix

В этом году Райан Мерфи подарил зрителям еще одно эстетическое удовольствие – сериал "Рэтчед" с Сарой Полсон в роли медсестры Милдред Рэтчед. Многие зрители уже знают эту героиню по фильму "Пролетая над гнездом кукушки", но теперь весь сюжет крутится вокруг нее. Сериал в жанре триллер пестрит великолепными костюмами, где даже обезьянка выглядит шикарно.

Кадры из сериала "Ход королевы" Фото: Netflix

Один из главных сериальных хитов этой осени о гениальной, одержимой целью стать гроссмейстером шахматистке Бет Хармон приковал внимание миллионов зрителей. От шикарных платьев, в которых Бет во всех смыслах поражает своих соперников-мужчин до футболок в стиле кэжуал – каждый костюм оригинален и подчеркивает уникальность героини.

К слову, на этом сайте можно посетить виртуальный музей, где представлены костюмы обоих сериалов Netflix – и "Ферзевого гамбита", и "Короны". Там можно рассмотреть каждый костюм и даже увидеть сцену из сериала, где его надевали герои.

"Эмили в Париже"

Кадры из сериала "Эмили в Париже" Фото: Netflix

"Эмили в Париже" стал must-see сериалом для всех любительниц моды и Парижа. И хотя вокруг сериала было много споров, в частности, сами французы заявили, что их представление на экране было слишком стереотипным, потрясающие образы героини уже повторили все фэшн-блоггеры. И неудивительно, ведь художницей по костюмам в сериале выступила Патрисия Филд, которая работала над культовым "Сексом в большом городе".

Кадр из сериала "Меломанка" Фото: themoviedb.org

Сериал "Меломанка" с Зои Кравиц надолго запомнится зрителям своими винтажными костюмами. Оверсайз кардиганы, винтажные футболки, гавайские рубашки, кожаные плащи и брюки в клетку – некоторые из этих костюмов актриса Зои Кравиц достала из своего собственного гардероба и принесла на съемки, поэтому ее стиль выглядит потрясающе аутентичным.

Ранее мы посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны" и назвали ТОП-5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал.

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