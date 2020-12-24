Выйдет продолжение "Секса в большом городе", но без одной подруги: что известно о перезапуске

Кэрри, Шарлотта и Миранда появятся без любимой подруги

Готовится перезапуск культового сериала "Секс в большом городе", звезда которого ранее стал отцом во второй раз. В новом мини-сериале снимутся все актрисы, сыгравшие главные роли, за исключением Ким Кэтролл, которую мы помним как Саманту Джонс.

Источники подтвердили изданию Deadline, что платформа HBO Max, принадлежащая WarnerMedia, действительно планирует вернуть на экраны любимый сериал миллионов. Однако актриса Ким Кэтролл, которая сыграла уверенную и сексуальную героиню Саманту Джонс, не раз заявляла в интервью, что не хочет возвращаться в проект.

Саманта Джонс не появится в возможном перезапуске "Секса в большом городе" Фото: Getty Images

"Секс в большом городе", состоящий из шести сезонов, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Затем вышло два полнометражных фильма, а в 2013 году – приквел "Дневники Кэрри", который рассказал о жизни молодой Кэрри Брэдшоу.

Напомним, что прошедшей весной был представлен актерский состав перезапуска "Сплетницы".

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