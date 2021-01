Тогда и сейчас: Гвен Стефани повторила свои культовые образы в новом клипе

Певица выпустила видео на песню Let Me Reintroduce Myself

Признанная икона стиля Гвен Стефани, которой, кстати, уже исполнился 51 год, в новом клипе Let Me Reintroduce Myself повторила свои самые культовые образы времен группы No Doubt и своих сольных. Смотрите ниже, изменилась ли певица, потому что нам кажется, что нет.

В новом видео Гвен воссоздает некоторые из своих культовых образов прошлого, от Hollaback Girl и Don't Speak до памятных моментов на красной ковровой дорожке за эти годы.

"Это не возвращение. Я перерабатываю себя. Это не возвращение. Ты чувствуешь эту новую энергию", – поет Стефани в свежем треке.

Смотрите клип Gwen Stefani – Let Me Reintroduce Myself

