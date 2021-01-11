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Міні, костюми-двійки і каблуки: образи з "Сексу у великому місті", які можна повторити в 2021-му

Сьогодні, 15:44

Улюблений серіал повертається, а ми згадуємо найстильніші аутфіти головних героїнь

На фанатів серіалу "Секс у великому місті" чекає великий сюрприз – улюблене шоу отримає продовження, і на екрани повернуться майже всі головні героїні (за винятком Саманти Джонс).

З цього приводу Сьогодні.Lifestyle згадує кращі наряди Міранди, Керрі, Шарлотти та Саманти, які сміливо можна повторити в 2021-му році. Тим більше, що мода кінця 90-х і початку 00-х знову повертається.

Кадр з серіалу "Секс у великому місті"
Скріншот

Якщо пишну спідницю Керрі з титрів надягати не варто, то цей лук героїні Сари Джесіки Паркер з 4-го сезону точно підкорить серця ваших подруг.

Біла сорочка, заправлена в коротку спідницю. Виходить дуже чуттєвий і водночас зухвалий образ.

Скріншот з відео

Провокаційна сукня як у Шарлотти стане ідеальним вибором для вечірки або навіть романтичного вечора. Дуже романтичного.

Скріншот з відео

Костюми. Ще в минулому році фешн-блогери і моделі носили брючні костюми оверсайз, з маскулінних силуетом і наплічниками. У схожих нарядах неодноразово з'являлася Міранда.

Скріншот з відео

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Скріншот з відео

Луки Саманти – це окремий вид мистецтва, але давайте визнаємо, що у виборі суконь їй рівних немає. Ми виділили два образи героїні СВБГ, які, на наш погляд, ідеально вписуються в сучасні будні.

Фото: Pinterest

Це класична червона сукня і брючний костюм яскраво-рожевого кольору.

Фото: Pinterest

Раніше ми писали, що Гвен Стефані повторила свої культові образи в новому кліпі .

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