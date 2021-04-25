7 самых красивых платьев именинницы Рене Зеллвегер
Сегодня голливудская блондинка отмечает 52-летие
В день рождения Рене Зеллвегер предлагаем пересмотреть ее лучшие фильмы, а также полюбоваться эффектными выходами актрисы. Ведь если в кино она бывает разной, то на красных дорожках – неизменно элегантна и красива. Мы вспомнили 7 ярких образов Рене Зеллвегер, в которых она когда-то затмила своих звездных коллег.
В золотистом платье Carolina Herrera Рене Зеллвегер появилась на церемонии "Оскар" – и сама напомнила заветную статуэтку. Облегающие наряды всегда были главной фишкой актрисы. Впоследствии они стали еще чувственнее благодаря открытой линии плеч.
Все та же Carolina Herrera, но образ кардинально другой. Рене не побоялась выглядеть по-настоящему ярко в платье канареечного оттенка с квадратным вырезом. Обувь звезда подобрала не менее смелую – лодочки из крокодиловой кожи.
Для фестиваля TIFF Зеллвегер выбрала неожиданно нежный и легкий наряд – платье небесного цвета от дизайнера Ульяны Сергеенко. Оно особенно удачно подчеркнуло постройневшую фигуру актрисы.
Своим выходом в платье Prada Рене Зеллвегер развеяла сомнения всех, кто боялся носить розовый. Она доказала, что в нем можно выглядеть женственно, утонченно и при этом ничуть не кукольно.
В прошлом году на красной дорожке самой желанной кинопремии Рене сияла во всех смыслах. В белом в платье Armani, расшитом пайетками, знаменитость получила второй "Оскар" за свою карьеру. В этот раз Зеллвегер станет ведущей церемонии.
Да, 2020-й определенно был годом триумфа звездной блондинки. 26-я церемония Гильдии киноактеров принесла Рене Зеллвегер еще одну статуэтку, а поклонникам актрисы – восторг от ее темно-синего атласного платья Maison Margiela.
И снова – открытые плечи и крой по фигуре. В этом серебристом платье от Giorgio Armani вы могли видеть "Бриджит Джонс" всего пару недель назад. На BAFTA-2021 Рене Зеллвегер стала одной из наиболее стильно одетых актрис, согласны?
Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля на телеканале "Украина" можно будет посмотреть трансляцию "Оскара-2021". Там вы увидите еще больше стильных и роскошных нарядов знаменитостей.
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