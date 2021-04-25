7 самых красивых платьев именинницы Рене Зеллвегер

Сегодня голливудская блондинка отмечает 52-летие

В день рождения Рене Зеллвегер предлагаем пересмотреть ее лучшие фильмы, а также полюбоваться эффектными выходами актрисы. Ведь если в кино она бывает разной, то на красных дорожках – неизменно элегантна и красива. Мы вспомнили 7 ярких образов Рене Зеллвегер, в которых она когда-то затмила своих звездных коллег.

"Оскар", 2013

Рене Зеллвегер в Carolina Herrera Фото: Getty Images

В золотистом платье Carolina Herrera Рене Зеллвегер появилась на церемонии "Оскар" – и сама напомнила заветную статуэтку. Облегающие наряды всегда были главной фишкой актрисы. Впоследствии они стали еще чувственнее благодаря открытой линии плеч.

Премьера "Такой же не такой, как я", 2017

Рене Зеллвегер в Carolina Herrera Фото: Getty Images

Все та же Carolina Herrera, но образ кардинально другой. Рене не побоялась выглядеть по-настоящему ярко в платье канареечного оттенка с квадратным вырезом. Обувь звезда подобрала не менее смелую – лодочки из крокодиловой кожи.

Кинофестиваль в Торонто, 2019

Рене Зеллвегер в Ulyana Sergeenko Фото: AFP

Для фестиваля TIFF Зеллвегер выбрала неожиданно нежный и легкий наряд – платье небесного цвета от дизайнера Ульяны Сергеенко. Оно особенно удачно подчеркнуло постройневшую фигуру актрисы.

BAFTA, 2020

Рене Зеллвегер в Prada Фото: Getty Images

Своим выходом в платье Prada Рене Зеллвегер развеяла сомнения всех, кто боялся носить розовый. Она доказала, что в нем можно выглядеть женственно, утонченно и при этом ничуть не кукольно.

"Оскар", 2020

Рене Зеллвегер в Armani Privé Фото: Getty Images

В прошлом году на красной дорожке самой желанной кинопремии Рене сияла во всех смыслах. В белом в платье Armani, расшитом пайетками, знаменитость получила второй "Оскар" за свою карьеру. В этот раз Зеллвегер станет ведущей церемонии.

SAG Awards, 2020

Рене Зеллвегер в Maison Margiela Фото: Getty Images

Да, 2020-й определенно был годом триумфа звездной блондинки. 26-я церемония Гильдии киноактеров принесла Рене Зеллвегер еще одну статуэтку, а поклонникам актрисы – восторг от ее темно-синего атласного платья Maison Margiela.

BAFTA, 2021

Рене Зеллвегер в Giorgio Armani Фото: .instagram.com/petraflannery

И снова – открытые плечи и крой по фигуре. В этом серебристом платье от Giorgio Armani вы могли видеть "Бриджит Джонс" всего пару недель назад. На BAFTA-2021 Рене Зеллвегер стала одной из наиболее стильно одетых актрис, согласны?

Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля на телеканале "Украина" можно будет посмотреть трансляцию "Оскара-2021". Там вы увидите еще больше стильных и роскошных нарядов знаменитостей.

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