Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 самых красивых платьев именинницы Рене Зеллвегер

Сегодня, 09:30

Сегодня голливудская блондинка отмечает 52-летие

В день рождения Рене Зеллвегер предлагаем пересмотреть ее лучшие фильмы, а также полюбоваться эффектными выходами актрисы. Ведь если в кино она бывает разной, то на красных дорожках – неизменно элегантна и красива. Мы вспомнили 7 ярких образов Рене Зеллвегер, в которых она когда-то затмила своих звездных коллег.

"Оскар", 2013

Рене Зеллвегер в Carolina Herrera
Рене Зеллвегер в Carolina Herrera
Фото: Getty Images

В золотистом платье Carolina Herrera Рене Зеллвегер появилась на церемонии "Оскар" – и сама напомнила заветную статуэтку. Облегающие наряды всегда были главной фишкой актрисы. Впоследствии они стали еще чувственнее благодаря открытой линии плеч.

Премьера "Такой же не такой, как я", 2017

Рене Зеллвегер в Carolina Herrera
Рене Зеллвегер в Carolina Herrera
Фото: Getty Images

Все та же Carolina Herrera, но образ кардинально другой. Рене не побоялась выглядеть по-настоящему ярко в платье канареечного оттенка с квадратным вырезом. Обувь звезда подобрала не менее смелую – лодочки из крокодиловой кожи.

Кинофестиваль в Торонто, 2019

Рене Зеллвегер в Ulyana Sergeenko
Рене Зеллвегер в Ulyana Sergeenko
Фото: AFP

Для фестиваля TIFF Зеллвегер выбрала неожиданно нежный и легкий наряд – платье небесного цвета от дизайнера Ульяны Сергеенко. Оно особенно удачно подчеркнуло постройневшую фигуру актрисы.

BAFTA, 2020

Рене Зеллвегер в Prada
Рене Зеллвегер в Prada
Фото: Getty Images

Своим выходом в платье Prada Рене Зеллвегер развеяла сомнения всех, кто боялся носить розовый. Она доказала, что в нем можно выглядеть женственно, утонченно и при этом ничуть не кукольно.

"Оскар", 2020

Рене Зеллвегер в Armani Privé
Рене Зеллвегер в Armani Privé
Фото: Getty Images

В прошлом году на красной дорожке самой желанной кинопремии Рене сияла во всех смыслах. В белом в платье Armani, расшитом пайетками, знаменитость получила второй "Оскар" за свою карьеру. В этот раз Зеллвегер станет ведущей церемонии.

SAG Awards, 2020

Рене Зеллвегер в Maison Margiela
Рене Зеллвегер в Maison Margiela
Фото: Getty Images

Да, 2020-й определенно был годом триумфа звездной блондинки. 26-я церемония Гильдии киноактеров принесла Рене Зеллвегер еще одну статуэтку, а поклонникам актрисы – восторг от ее темно-синего атласного платья Maison Margiela.

BAFTA, 2021

Рене Зеллвегер в Giorgio Armani
Рене Зеллвегер в Giorgio Armani
Фото: .instagram.com/petraflannery

И снова – открытые плечи и крой по фигуре. В этом серебристом платье от Giorgio Armani вы могли видеть "Бриджит Джонс" всего пару недель назад. На BAFTA-2021 Рене Зеллвегер стала одной из наиболее стильно одетых актрис, согласны?

Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля на телеканале "Украина" можно будет посмотреть трансляцию "Оскара-2021". Там вы увидите еще больше стильных и роскошных нарядов знаменитостей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В 56 как в 30: Моника Беллуччи позировала в полупрозрачном платье Dior Сексуальная Николь Кидман и эпатажный Джаред Лето: самые яркие образы SAG Awards 2021 Это вообще законно? Джессика Альба выглядит роскошно в платье, которое носила 11 лет назад
стиль красная дорожка Рене Зеллвегер
Реклама

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Сегодня, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Вчера, 18:27Фаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:23Звездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

Вчера, 13:24Фаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

Вчера, 12:54Звездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

Вчера, 09:56Афиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

Вчера, 06:16Психо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляПсихо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

23 апреляВкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

22 апреляВкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

22 апреляЗвездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

22 апреляЗвездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Новости партнеров

Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять