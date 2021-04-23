В 56 как в 30: Моника Беллуччи позировала в полупрозрачном платье Dior
Сегодня вышел новый номер журнала Madame Figaro с умопомрачительной фотосессией итальянской актрисы
Сложно поверить, что самой желанной брюнетке Голливуда и впрямь 56. Моника Беллуччи носит облегающие платья Dolce & Gabbana и снимается в соблазнительных образах для глянца. Новую смелую фотосессию знаменитости опубликовало французское издание Madame Figaro.
Моника Беллуччи украсила обложку журнала, а также примерила несколько нарядов на страницах.
Итальянская актриса надела белое ажурное платье Dior длины миди с тонким кожаным ремешком на талии. Оно выполнено в технике кроше, которая обещает стать настоящим хитом будущего лета. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке от французского бренда Maison Ernest.
Второй наряд Моники не менее игривый. Звезда подчеркнула стройные ноги короткой юбкой с высоким разрезом и добавила бежевый бельевой топ с кружевом. Ретро-настроение поддержал и антураж фотосессии — снимки сделаны в интерьере 60-х.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля на канале "Украина" можно будет посмотреть трансляцию "Оскара-2021". Там вы увидите еще больше стильных и роскошных нарядов знаменитостей.
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