В 56 как в 30: Моника Беллуччи позировала в полупрозрачном платье Dior

Сегодня вышел новый номер журнала Madame Figaro с умопомрачительной фотосессией итальянской актрисы

Сложно поверить, что самой желанной брюнетке Голливуда и впрямь 56. Моника Беллуччи носит облегающие платья Dolce & Gabbana и снимается в соблазнительных образах для глянца. Новую смелую фотосессию знаменитости опубликовало французское издание Madame Figaro.

Моника Беллуччи украсила обложку журнала, а также примерила несколько нарядов на страницах.

Фото: Madame Figaro

Итальянская актриса надела белое ажурное платье Dior длины миди с тонким кожаным ремешком на талии. Оно выполнено в технике кроше, которая обещает стать настоящим хитом будущего лета. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке от французского бренда Maison Ernest.

Фото: Madame Figaro

Второй наряд Моники не менее игривый. Звезда подчеркнула стройные ноги короткой юбкой с высоким разрезом и добавила бежевый бельевой топ с кружевом. Ретро-настроение поддержал и антураж фотосессии — снимки сделаны в интерьере 60-х.

Фото: Madame Figaro

Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля на канале "Украина" можно будет посмотреть трансляцию "Оскара-2021". Там вы увидите еще больше стильных и роскошных нарядов знаменитостей.

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