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Это вообще законно? Джессика Альба выглядит роскошно в платье, которое носила 11 лет назад

Сегодня, 15:10

Актриса повторила культовый образ из 2010-го

Помните о голливудских звездах, которые изменились до неузнаваемости? Так вот, Джессика Альба могла бы возглавить обратный рейтинг — тех, кто не меняется вообще. В свои 39 она выглядит как в 20 — естественная красота и ни единой морщинки.

Ну а теперь нет сомнений, что безупречной осталась и фигура актрисы. Для фотосессии в журнале People Джессика примерила свое платье, которому уже 11 лет.

Джессика Альба для People annual Beautiful Issue 2021
Джессика Альба для People annual Beautiful Issue 2021
Фото: people.com

Речь о клетчатом платье Prada, сшитом специально для премьеры фильма "День святого Валентина". В интервью изданию Альба рассказала, что оно занимает особенное место и в ее сердце, и в гардеробе. Спустя 11 лет платье сидит так же идеально (а может даже чуточку лучше).

Джессика Альба на премьере "День святого Валентина", 2010
Джессика Альба на премьере "День святого Валентина", 2010
Фото: Getty Images

В 2010-м вечерний образ актрисы дополнили синие туфли на платформе, черные колготки и крупный браслет. Хорошо, что в отличие от фигуры, стиль Джесс не остался прежним… Для новой съемки она обула массивные ботинки с носками — и стало намного лучше.

В интервью Альба добавила, что в обычной жизни любит сочетать такие платья с чем-то более дерзким — байкерской косухой или объемной джинсовкой. По словам звезды, многие вещи она одалживает из гардероба своего мужа.

Кстати, мы недавно рассказывали, как стильно носить одежду бойфренда.

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