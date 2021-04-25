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7 найкрасивіших суконь іменинниці Рене Зеллвегер

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Сьогодні голлівудська білявка відзначає 52-річчя

На день народження Рене Зеллвегер пропонуємо переглянути її найкращі фільми, а також помилуватися ефектними виходами актриси. Адже якщо в кіно вона буває різною, то на червоних доріжках – незмінно елегантна і красива. Ми згадали 7 яскравих образів Рене Зеллвегер, в яких вона колись затьмарила своїх зіркових колег.

"Оскар", 2013

Рене Зеллвегер у Carolina Herrera
Рене Зеллвегер у Carolina Herrera
Фото: Getty Images

У золотистій сукні Carolina Herrera Рене Зеллвегер з'явилася на церемонії "Оскар" – і сама нагадала заповітну статуетку. Обтислі вбрання завжди були головною фішкою акторки. Згодом вони стали ще чуттєвішими завдяки відкритій лінії плечей.

Прем'єра "Такий же не такий, як я" 2017

Рене Зеллвегер у Carolina Herrera
Рене Зеллвегер у Carolina Herrera
Фото: Getty Images

Все та ж Carolina Herrera, але образ кардинально інший. Рене не побоялася мати по-справжньому яскравий вигляд у сукні канаркового відтінку з квадратним вирізом. Взуття зірка підібрала не менш сміливе – човники з крокодилової шкіри.

Кінофестиваль у Торонто, 2019

Рене Зеллвегер в Ulyana Sergeenko
Рене Зеллвегер в Ulyana Sergeenko
Фото: AFP

Для фестивалю TIFF Зеллвегер обрала несподівано ніжне і легке вбрання – сукню небесного кольору від дизайнера Уляни Сергієнко. Вона особливо вдало підкреслило фігуру актриси, яка стала ще стрункішою.

BAFTA, 2020

Рене Зеллвегер в Prada
Рене Зеллвегер в Prada
Фото: Getty Images

Своїм виходом у сукні Prada Рене Зеллвегер розвіяла сумніви всіх, хто боявся носити рожевий. Вона довела, що цей відтінок може виглядати жіночно, вишукано й анітрохи не ляльково.

"Оскар", 2020

Рене Зеллвегер в Armani Privé
Рене Зеллвегер в Armani Privé
Фото: Getty Images

Торік на червоній доріжці найбажанішої кінопремії Рене сяяла у всіх сенсах. У білій сукні Armani, розшитій паєтками, знаменитість отримала другий "Оскар" за свою кар'єру. До речь, цього разу Зеллвегер стане ведучою церемонії.

SAG Awards, 2020

Рене Зеллвегер у Maison Margiela
Рене Зеллвегер у Maison Margiela
Фото: Getty Images

Так, 2020-й стовідсотково був роком тріумфу зіркової білявки. 26-та церемонія Гільдії кіноакторів принесла Рене Зеллвегер ще одну статуетку, а шанувальникам акторки – захват від її темно-синьої атласної сукні Maison Margiela.

BAFTA, 2021

Рене Зеллвегер у Giorgio Armani
Рене Зеллвегер у Giorgio Armani
Фото: .instagram.com/petraflannery

І знову – відкриті плечі та крій по фігурі. У цій сріблястій сукні від Giorgio Armani ви могли бачити "Бріджит Джонс" лише кілька тижнів тому. На BAFTA-2021 Рене Зеллвегер стала однією з найстильніше одягнених акторок, згодні?

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 квітня на телеканалі "Україна" можна подивитися трансляцію "Оскар-2021". Там ви побачите ще більше стильних і розкішних убрань знаменитостей.

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