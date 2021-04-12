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От яркости можно ослепнуть: объявлен список ведущих "Оскара-2021"

Сегодня, 22:44

Среди тех, кто будет вручать победителям заветные статуетки, тоже немало "оскароносных" актеров и актрис

Церемония награждения лауреатов американской киноакадемии традиционно собирает голливудских звезд первой величины, и 2021 год не станет исключением.

Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе академии.

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В этом году называть победителей и вручать "Оскары" будут обладатели статуетки Холли Берри, Хоакин Феникс, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн, Бон Джун Хо.

Также среди ведущих актеры, от которых заветная статуетка в свое время ускользнула – это Харрисон Форд, Анджела Бассетт, Брайан Крэнстон и Дон Чидл. Единственной ведущей, которая даже не номинировалась на "Оскар", оказалась 24-летняя актриса и певица Зендая.

Стоит отметить, что 93-я церемония награждения "Оскар" станет первой в истории, которая пройдет во время пандемии. И вместо 28 февраля она пройдет 25 апреля 2021 года. На нашем сайте вы можете узнать, что еще известно о предстоящем торжестве.

Видео: Сегодня

Напомним, что в прошлом году американская киноакадемия объявила о скандальном решении изменить правила для фильмов-монинатов в категории "Лучший фильм" - в ней не смогут быть представлены ленты без темнокожих персонажей и представителей ЛГБТ.

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Холли Берри Рене Зеллвегер Риз Уизерспун Хоакин Феникс Лора Дерн Зендая Брэд Питт Реджина Кинг Оскар 2021
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