Бывшая девушка принца Гарри беременна:фото

Новостью певица Элла Голдинг поделилась во время интервью

Что у принца Гарри в личной жизни все хорошо и скоро он станет отцом во второй раз знают все. Теперь же радостной новостью поделилась бывшая девушка принца Гарри певица Элла Голдинг. Она станет мамой в первый раз.

О пополнении в семье артистка сообщила в интервью для Vogue. Элла рассказала, что находится на восьмом месяце беременности. Пол малыша певица не стала раскрывать. Она призналась, что с мужем арт-диллером Каспаром Джоплингом они узнали о беременности во время путешествия в честь первой годовщины свадьбы.

"Мы с Каспаром уехали в короткое путешествие по случаю нашей первой годовщины свадьбы. Именно в этой поездке мы все узнали. Мы чуть не сошли с ума. Беременность не входила в наши планы. Мысль о материнстве казалась мне нереальной", – призналась Элла.

Элла Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding

Элла Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding

Элла Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding

Со своим мужем Каспаром Элла вместе с 2017 года. В августе 2018 они объявили о своей помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times.

Стоит отметить, что у Эллы хорошие отношения с принцем Гарри, она приглашала его на свою свадьбу.

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