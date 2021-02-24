Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бывшая девушка принца Гарри беременна:фото

Сегодня, 10:36

Новостью певица Элла Голдинг поделилась во время интервью

Что у принца Гарри в личной жизни все хорошо и скоро он станет отцом во второй раз знают все. Теперь же радостной новостью поделилась бывшая девушка принца Гарри певица Элла Голдинг. Она станет мамой в первый раз.

О пополнении в семье артистка сообщила в интервью для Vogue. Элла рассказала, что находится на восьмом месяце беременности. Пол малыша певица не стала раскрывать. Она призналась, что с мужем арт-диллером Каспаром Джоплингом они узнали о беременности во время путешествия в честь первой годовщины свадьбы.

"Мы с Каспаром уехали в короткое путешествие по случаю нашей первой годовщины свадьбы. Именно в этой поездке мы все узнали. Мы чуть не сошли с ума. Беременность не входила в наши планы. Мысль о материнстве казалась мне нереальной", – призналась Элла.

Элла Голдинг
Элла Голдинг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Элла Голдинг
Элла Голдинг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Элла Голдинг
Элла Голдинг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Со своим мужем Каспаром Элла вместе с 2017 года. В августе 2018 они объявили о своей помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times.

Стоит отметить, что у Эллы хорошие отношения с принцем Гарри, она приглашала его на свою свадьбу.

Ранее мы писали, Анатолий Анатолич и Юла в третий раз станут родителями

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Официально: Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка: имя, гражданство и очередь на престол будущего малыша Впервые после объявления о беременности Меган Маркл появилась на публике в платье за 104 тысячи гривен
принц Гарри беременность
Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе

Популярные статьи

Вчера, 19:32Психо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 18:16Звездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Вчера, 15:02Психо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Вчера, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 10:13Звездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

Вчера, 06:38Психо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

22 февраляЗвездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляЗвездно

Алексей Тригубенко из "Холостячки" о расставании с девушкой: "Некомфортно быть наедине с собой"

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

22 февраляПсихо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

22 февраляЗвездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

22 февраляВкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

22 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

22 февраляЗвездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Новости партнеров

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять