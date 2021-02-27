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Беременная Репяхова и Павлик отдыхают в Египте: сколько стоит их номер в отеле

Сегодня, 10:00

Пара отправилась в теплые края

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик, которые через несколько месяцев станут родителями, отправились отдыхать в Египет. Пара снимает номер в отеле и проводит время у бассейна. Но подписчики Репяховой решили, что звездные супруги выбрали недостаточно дорогое место проживания.

"Впервые в Египте вместе. Впервые за границей, как муж и жена (но это не медовый месяц, надеюсь он ещё будет, где-нибудь в Европе). Впервые вместе на море зимой", – подписала девушка совместное фото с Виктором Павликом.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

В Instastories Катя делится фотографиями и короткими роликами, сделанными во время отдыха. Она рассказывает, что ест и показывает местность. По мнению некоторых ее фолловеров, Репяхова и Павлик выбрали скромный отель.

"Почему выбрали достаточно скромный отель? Звезды и блогеры выбирают выше", – поинтересовался кто-то из пользователей соцсети. На это беременная Катя ответила, у нее с мужем сейчас другие приоритеты, при этом она не считает этот отель "достаточно скромным".

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

"Считаю, что 1500$ на 6 ночей абсолютно нормальным отдыхом. Да и зачем кому-то что-то доказывать? Мы разве когда-то претендовали на богачей?" – ответила супруга певца.

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Беременная Катя также показала номер, в котором они с Виктором Павликом живут, и ванную комнату.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate
Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Напомним, ранее мы рассказывали, как и где украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун.

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