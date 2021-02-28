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Беременная Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка

Сегодня, 09:20

43-летняя телеведущая совсем скоро впервые станет мамой

43-летняя Василиса Фролова готовится родить впервые. Недавно она рассекретила пол ребенка на вечеринке, а теперь ведущая рассказала, кто отец ее малыша.

Так, Василиса призналась, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу и что их отношения начались с беременности.

Василиса Фролова
Василиса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он — известный телевизионный продюсер", – призналась Фролова в ролике, опубликованном в YouTube-канале Светской жизни.

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Василиса также коснулась и темы искусственного оплодотворения. Она рассказала, что беременность была незапланированной и что она не прибегала к ЭКО. По словам ведущей, ей очень нравится быть беременной.

"Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?" – сказала Василиса Фролова.

Ранее сообщалось, что беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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