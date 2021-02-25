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Беременная супруга Виктора Павлика похвасталась новым автомобилем: фото

Сегодня, 09:57

Репяхова мечтала о такой машине еще со школьных времен

26-летняя Екатерина Репяхова, молодая супруга Виктора Павлика, которая совсем скоро впервые станет мамой, похвасталась обновкой – на замену автомобилю марки Smart пришла новая Toyota. Об этом счастливая Репяхова сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что долго шла к этому, мечтала о собственном автомобиле еще со школьных времен, а когда пришла в салон и увидела машину, то и вовсе расплакалась.

"Когда ты забираешь свою мечту, из салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем. Но по особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому", – делится эмоциями Репяхова.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate


Супруга Павлика также добавила: "Машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты".

Напомним, Екатерина Репяхова рассказала о своей реакции на беременность.

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