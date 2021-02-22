Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Виктор Павлик и его супруга рассекретили пол ребенка: видео

Сегодня, 20:25

Видео Екатерина опубликовала в Instagram

Новостью о пополнении в семье Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поделились еще в январе. Но пол малыша пара некоторое время решила подержать в секрете.

И вот супруга артиста у себя в Instagram опубликовала видео, на котором они с артистом открывают коробку-сюрприз для определения пола ребенка. Перед тем, как пара узнала пол ребенка они поделились своими предположениями. Екатерина призналась. что мечтают о мальчике, но им кажется, что родится девочка.

Но все-таки пара ждет мальчика.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков", – написала Екатерина.

() (@repyahovakate)

Стоит отметить, что пара уже выбрала имя для малыша. Виктор и Екатерина хотят назвать мальчика Михаилом.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой в мае прошлого года.

Хорошие новости всегда приятно получать. А у на есть еще одна новость – в YouTube появился канал влогера-пенсионера. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала о своей реакции на беременность.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик на корпоративе исполнил песню запрещенного в Украине российского исполнителя: видео Новая мода на астрологов и гадалок: звезды, которые к ним обращаются Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Сегодня, 14:58Travel

Куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест

Сегодня, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Сегодня, 13:05Звездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Сегодня, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Сегодня, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Вчера, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 05:05Events

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

20 февраляВкусно

Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять