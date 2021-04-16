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Жена Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии

Сегодня, 15:02

С самого начала отбывания срока в исправительной колонии у актера Михаила Ефремова не было возможности встретиться с родными

Осужденный после смертельного ДТП актер Михаил Ефремов впервые увиделся с женой после отправки в колонию в Белгородскую область. Об этом сообщает StarHit.

До этого артист не мог встретиться с близкими из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса. Как только разрешили свидания, супруга актера поехала к нему в колонию. До этого Ефремов регулярного связывался с родственниками через переписку и с помощью телефонных звонков.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова
Михаил Ефремов и Софья Кругликова
Фото: Getty Images, Facebook-страница Сергея Лаврова

Как отмечает адвокат актера Петр Хархорин, что Михаила Ефремова устраивают условия в колонии, у него нет проблем со здоровьем, он работает и есть свободное время для отдыха.

Отметим, актер работает в колонии на швейном производстве – он вставляет замки в молнии защитных костюмов.

Ранее сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца.

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