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Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с отцом: "Это боль для всех"

Сегодня, 11:20

Ефремов-младший также признался, общается ли с отцом

Старший сын осужденного на семь с половиной лет лишения свободы актера Михаила Ефремова актер Никита Ефремов рассказал об аварии с участием отца и признался, общается ли с ним, пока тот в колонии.

Никита Ефремов впервые прокомментировал тот факт, что по вине его отца погиб человек. Ефремов-младший в интервью "Осторожно, Собчак" также рассказал, почему не прибыл на место ДТП.

"Эта ситуация – это боль для всех", – говорит Никита в интервью.

Ефремов-младший также поделился воспоминаниями о том дне, когда случилось смертельное ДТП.

Никита Ефремов
Никита Ефремов
Фото: instagram.com/efremovefremov

"Мне позвонили. Я в тот момент ехал от друзей. Сначала не понял, о чем речь. Потом градом посыпались звонки, первым позвонило какое-то издание. Потом начал искать в интернете, увидел видео… Мне было очень больно, я сразу позвонил своему терапевту (психотерапевту. – Ред.), близким друзьям. Ко мне приехал друг, побыл со мной. В этой ситуации мне оказали помощь, за что я очень благодарен", – признался Ефремов.

Никита также объяснил, что пытался дозвониться отцу, но его телефон был отключен. Ефремов-младший не приехал на место ДТП, так как понимал, что "ничем не сможет помочь, будучи в стрессе".

В своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков, Никита признался, что переписывается с отцом.

Скриншот: instagram.com/efremovefremov

Напомним, появилось первое фото Михаила Ефремова за решеткой.

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