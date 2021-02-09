Экс-адвокат Ефремова предлагал ему купить свидетелей для суда. Каждого за 1,5 млн рублей

Сам адвокат этот факт отрицает

Бывший адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова предлагал ему купить свидетелей для суда, сообщает Mash.

О "купленных" свидетелях сообщил сам Ефремов на допросе в полиции, сегодня, 9 февраля.

Сообщается, что лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", – ответил на обвинения Пашаев, говоря о Ефремове.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Актер же утверждает, что Пашаев взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч рублей.

Отметим, что ранее Ефремов жаловался на своего адвоката, заявив, что Пашаев "подставил его на восемь лет".

Напомним, 8 сентября прошлого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

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