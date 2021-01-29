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Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

Сегодня, 13:36

Доступ к банковской ячейке есть только у Михаила

На днях мы сообщили, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова требует от него предоставить ей доступ к деньгам, пока он отбывает срок в колонии. Названа сумма, которая хранится в банковской ячейке актера, пишет Mash.

Сообщается, что в банке у Михаила Ефремова лежит около 80 млн рублей.

"Прячут сокровище в ячейке ВТБ, стойко хранимой от посягательств врагов, воров и законных супруг. Мать троих детей артиста — Софья Кругликова — пытается получить доступ к этим деньгам со времен рассмотрения апелляционной жалобы Ефремова. Но тот не хочет давать жене ни копейки", – пишет Mash.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова
Михаил Ефремов и Софья Кругликова
Фото: Getty Images, Facebook-страница Сергея Лаврова

Также сообщается, что раньше актер получал около 30 млн в год, а теперь может рассчитывать только на зарплату арестанта.

Напомним, сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал тюремное заключение отца и ДТП.

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