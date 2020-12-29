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Где сидит Ефремов: первое фото актера за решеткой

Сегодня, 16:27

Узнайте, как выглядит колония общего режима, в которой находится Михаил

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов сейчас отбывает наказание в колонии общего режима. Напомним, в августе этого года актера признали виновным в смертельном ДТП в Москве. Появилось первое фото Ефремова на территории колонии, сообщает Mash.

В распоряжении издания также попали фото самой колонии, которая находится в Белгородской области, РФ.

Фото: Mash

Как сообщает Mash, Ефремов оказался в четвертом отряде в колонии, который известен облегченными условиями содержания. Актер уже нашел себе занятие – он учится на швею-моториста. По словам местных сотрудников, Михаил отличается примерным поведением, выполняет все распоряжения администрации.

Фото: Mash

Актер также планирует открыть любительский театр на территории колонии. Помимо учебы и работы, Ефремов в свободное время отвечает на письма своих поклонников.

Напомним, Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП Захарова.

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