Дружина Михайла Єфремова вперше відвідала його в колонії

З самого початку відбування терміну у виправній колонії у актора Михайла Єфремова не було можливості зустрітися з рідними

Засуджений після смертельного ДТП актор Михайло Єфремов вперше побачився з дружиною після відправки в колонію до Бєлгородської області. Про це повідомляє StarHit.

До цього артист не міг зустрітися з близькими через обмеження пов'язаних з пандемією коронавірусу. Як тільки дозволили побачення, дружина актора поїхала до нього в колоні. До цього Єфремов регулярного зв'язувався з родичами через листування і за допомогою телефонних дзвінків.

Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова Фото: Getty Images, Facebook-сторінка Сергія Лаврова

Як зазначає адвокат актора Петро Хархорін, що Михайла Єфремова влаштовують умови в колонії, у нього немає проблем зі здоров'ям, він працює і є вільний час для відпочинку.

Зазначимо, актор працює в колонії на швейному виробництві – він вставляє замки в блискавки захисних костюмів.

Раніше син Михайла Єфремова вперше прокоментував ДТП за участю батька.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися