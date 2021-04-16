Дружина Михайла Єфремова вперше відвідала його в колонії
З самого початку відбування терміну у виправній колонії у актора Михайла Єфремова не було можливості зустрітися з рідними
Засуджений після смертельного ДТП актор Михайло Єфремов вперше побачився з дружиною після відправки в колонію до Бєлгородської області. Про це повідомляє StarHit.
До цього артист не міг зустрітися з близькими через обмеження пов'язаних з пандемією коронавірусу. Як тільки дозволили побачення, дружина актора поїхала до нього в колоні. До цього Єфремов регулярного зв'язувався з родичами через листування і за допомогою телефонних дзвінків.
Як зазначає адвокат актора Петро Хархорін, що Михайла Єфремова влаштовують умови в колонії, у нього немає проблем зі здоров'ям, він працює і є вільний час для відпочинку.
Зазначимо, актор працює в колонії на швейному виробництві – він вставляє замки в блискавки захисних костюмів.
Раніше син Михайла Єфремова вперше прокоментував ДТП за участю батька.
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