20-летняя дочь Михаила Евремова требует обращаться к ней в мужском роде

Анна-Мария Ефремова считает себя мужчиной

Дочь осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова, экс-адвокат которого предлагал ему купить свидетелей для суда, Анна-Мария больше не считает себя девушкой. Она попросила обращаться к ней в мужском роде и теперь называет себя парнем Аэм Тиллмари.

О своем решении стать парнем Анна-Мария сообщила еще осенью прошлого года и переименовала себя в соцсетях. Но теперь дочь Ефремова разозлилась, что на телевидении журналисты обращались к ней, как к девушке.

Аэм Тиллмари Фото: instagram.com/aem_tillmari

Во время участия в телевизионном шоу Анна-Мария потребовала, чтобы о ней говорили в мужском роде. Но об этом постоянно забывали. В итоге в своем Twitter-аккаунте дочь Ефремова сделала репост публикации о неуважении журналистов к транс-персонам.

"Коротко об уважении журналистов к транс-персонам:

- Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

- Прошу не называть меня именем "Анна-Мария и обращаться ко мне в мужском роде

- ТАК ВОТ, АННА-МАРИЯ....".

Пока звездные дети разбираются в гендерах, предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву из колонии в Белгороде.

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