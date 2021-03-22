20-летняя дочь Михаила Евремова требует обращаться к ней в мужском роде
Анна-Мария Ефремова считает себя мужчиной
Дочь осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова, экс-адвокат которого предлагал ему купить свидетелей для суда, Анна-Мария больше не считает себя девушкой. Она попросила обращаться к ней в мужском роде и теперь называет себя парнем Аэм Тиллмари.
О своем решении стать парнем Анна-Мария сообщила еще осенью прошлого года и переименовала себя в соцсетях. Но теперь дочь Ефремова разозлилась, что на телевидении журналисты обращались к ней, как к девушке.
Во время участия в телевизионном шоу Анна-Мария потребовала, чтобы о ней говорили в мужском роде. Но об этом постоянно забывали. В итоге в своем Twitter-аккаунте дочь Ефремова сделала репост публикации о неуважении журналистов к транс-персонам.
"Коротко об уважении журналистов к транс-персонам:
- Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария
- Прошу не называть меня именем "Анна-Мария и обращаться ко мне в мужском роде
- ТАК ВОТ, АННА-МАРИЯ....".
-:— (@douce_fillette) March 21, 2021
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Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву из колонии в Белгороде.
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