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Замуж за олигарха и запретный вес: 10 откровений Тины Кароль из ее нового интервью

Сегодня, 14:15

Тина предпочитает дружить с мужчинами, старается быть честной со всеми и

В последнее время Тина Кароль стала более активной и охотнее дает интервью, делясь подробностями своей творческой и повседневной жизни.

В интервью программе 33 за 3 Тина рассказала, выйдет ли замуж за олигарха, какую отметку на весах она старается не пересекать и хочет ли еще детей.

Самый странный подарок от поклонников

Тина призналась, что когда-то поклонники подарили ей на сцене живого хомяка.

"Это было не очень", – призналась Тина.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Жизненное табу

По словам Тины, она никогда не позволит себе быть нечестной по отношению к другим людям.

Вопрос, который бесит

Артистка призналась, что ее очень раздражает, когда журналисты спрашивают ее о "планах на будущее".

Еще один ребенок

На вопрос ведущей, хотела бы ли Тина Кароль, которая растит сына, родить еще и дочь, певица ответила коротко: "Да".

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

О замужестве

Александра Кучеренко поинтересовалась у Тины, могла бы ли она стать супругой олигарха.

"Все-таки, мы говорим про человека, а не про статус", – заявила Кароль.

Тогда Кучеренко уточнила: "А выйти замуж за нищего?"

"Да", – ответила Тина.

Критический вес

По словам Кароль, она старается весить не более 58 килограммов. При этом в Сети указано, что рост артистки – 165 см.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

О дружбе

На вопрос ведущей Александр Кучеренко, с кем лучше дружить – с мужчинами или женщинами, Тина ответила – с мужчинами.

Первые деньги

Тина призналась, что свои первые в жизни деньги она заработала, колядуя. При этом артистка не помнит точную сумму, ведь тогда это были еще купоны.

Автомобили

По словам Тины, у нее есть три автомобиля.

"Один мой. И еще два – мужа – я их берегу", – сказала Кароль.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Горбунов или Балан

На вопрос "Юрий Горбунов или Дан Балан" Тина ответила: "И Горбунов, и Балан". Отметим, Юрий ведет "Голос країни", где Тина была звездным тренером, также вместе с Горбуновым Тина вела "Танці з зірками".

С Даном Баланом Тине приписывают романтические отношения еще с тех времен, когда они оба занимали кресла тренеров в "Голосі країни".

Напомним, что ранее Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

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