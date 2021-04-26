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Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост

Сегодня, 15:50

Потап эмоционально высказался о финале "Голосу країни – 11" и опубликовал провокационный пост, который вскоре отредактировал

Потап поздравил Надю Дорофееву и Сергея Лазовицкого с победой на "Голос країни – 11". Рэпер опубликовал пост в Instagram. Правда подписчики страницы увидели несколько вариантов одного поста.

Потап обрадовался, что в этом году победил тренер из нового поколения. Изначально в посте еще было добавлено, что за которым не стоит "горсточка бешеных фанатов", с намеком на Тину Кароль.

"Приходит новый тренер из нового поколения, чистый, открытый , за которым не стоит горсточка бешеных фанатов, и действительно настоящая любимица всех- врачей, учителей, солдатов, бизнесменов, домохозяек, артистов – Надя Дорофеева и выигрывает Голос , а все потому что к ней тянуться такие же открытые ребята ,как и она ,среди которых Сергей", – написал артист.

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева
Сергей Лазановский и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Потап отметил, что это именно победа Сергея с чем он и поздравляет молодого артиста. Также уделил внимание он и Наде Дорофеевой.

"Надю я поздравляю особенно – ты победила любовью, добром, открытостью, хитами, ты услышала запрос от публики ,ты просто была собой и дала парню открыться", – написал Потап. При этом в первой версии поста еще было, что хиты есть не у всех и что певица не удовлетворяла свои амбиции за счет участников.

Фото: instagram.com/realpotap

Не забыл Потап и поблагодарить людей за голоса, которые они отдали за участника Нади.

Напомним, Тина Кароль была тренером "Голосу країни" на протяжении восьми сезонов. Пять раз участники ее команды выигрывали проект и в какой-то момент все стало слишком предсказуемо.

Интересно, что в комментариях многие отметили, что Тина засиделась в проекте. Так что хоть Потап и отредактировал пост, но он озвучил мысли многих поклонников талант-шоу.

Ранее Тина Кароль заявила, что покидает "Голос країни".

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