Тина Кароль нашла новое увлечение и оно не связано со сценой

Певица считает, что научиться можно всему, а талант, на самом деле, очень легко развить

Тина Кароль утверждает, что талант можно развить в любом, и научиться чему-угодно – просто. В интервью для YouTube-канала Люкс ФМ певица рассказала, чем занимается вне сцены. Оказывается, звезда интересуется криптовалютами.

На вопрос Славы Демина о том, чему Тина научилась недавно та ответила: "Интересная тема с криптовалютами. Сегодня я занимаюсь диджитал-искусством, которое будет участвовать в аукционе".

Скриншот из YouTube

У Кароль также поинтересовались, есть ли в ее жизни тот самых "хороший парень", в котором она поет своей одноименной песне. Артистка призналась, что есть. Но личность избранника не раскрывает.

При этом она говорит, что ее может заинтересовать любой мужчина, вне зависимости от его внешности. "Мужчина либо нравится – либо нет", – считает Тина Кароль.

А вопрос о сексе – на каком он месте в ее жизни – певица проигнорировала. Очевидно, Кароль не готова распространяться о личном широкой публике. И мы ее понимаем.

Напомним, что накануне Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

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