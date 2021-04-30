Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль нашла новое увлечение и оно не связано со сценой

Сегодня, 09:41

Певица считает, что научиться можно всему, а талант, на самом деле, очень легко развить

Тина Кароль утверждает, что талант можно развить в любом, и научиться чему-угодно – просто. В интервью для YouTube-канала Люкс ФМ певица рассказала, чем занимается вне сцены. Оказывается, звезда интересуется криптовалютами.

На вопрос Славы Демина о том, чему Тина научилась недавно та ответила: "Интересная тема с криптовалютами. Сегодня я занимаюсь диджитал-искусством, которое будет участвовать в аукционе".

Скриншот из YouTube

У Кароль также поинтересовались, есть ли в ее жизни тот самых "хороший парень", в котором она поет своей одноименной песне. Артистка призналась, что есть. Но личность избранника не раскрывает.

Читайте также:
Тина Кароль начала снова писать песни — объясняет, что "влюблена как дура"

При этом она говорит, что ее может заинтересовать любой мужчина, вне зависимости от его внешности. "Мужчина либо нравится – либо нет", – считает Тина Кароль.

А вопрос о сексе – на каком он месте в ее жизни – певица проигнорировала. Очевидно, Кароль не готова распространяться о личном широкой публике. И мы ее понимаем.

Напомним, что накануне Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль показала трогательный снимок мужа в годовщину его смерти 5 фото, которые доказывают, что Тина Кароль вдохновилась Джей Ло и Шер Тина Кароль представила live-концерт в соблазнительных нарядах. Ее сравнили с Мадонной и Бейонсе
Тина Кароль
Реклама

Новости партнеров

Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Вкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Вчера, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:36Звездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Вчера, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

28 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Ирина Билык разводится с пятым мужем: в чем причина разлада?
Ирина Билык разводится с пятым мужем: в чем причина разлада?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять