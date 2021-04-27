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5 фото, которые доказывают, что Тина Кароль "вдохновилась" Джей Ло и Шер

Сегодня, 19:09

Поклонники артистки называют Тину "украинской" Дженнифер Лопес. Похоже, что стилисты артистки действительно вдохновились образами ее западных коллег

Тину Кроль не впервые сравнивают со знаменитыми поп-дивами – Бейонсе, Дженнифер Лопес и Даже Мадонной.

В комментариях под видео ее live-концерта поклонники сравнили мастерство артистки с ее знаменитыми западными коллегами:

  • Тина Кароль – Джей Ло украинского шоу-бизнеса.
  • Это работа на уровне с Мадонной и Бейонсе.
Скриншот: YouTube

И если о наличии таланта у артистки не может быть сомнений и споров, то ее образы в клипе заставляют задуматься о том, что Тина (а также ее стилисты и художники-постановщики), при создании образов и номеров, явно вдохновлялись имиджем Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Фото: Скриншот из YouTube

Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Фото: YouTube, kp.ru

Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Фото: YouTube

Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Дженнифер Лопес и Тина Кароль
Фото: Dailymail / YouTube

Не обошлось и без легендарной Шер.

Шер и Тина Кароль
Шер и Тина Кароль
Фото: amazon.co.uk

Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

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